Ekspertenes sammensatte ellever: – Styrkeforholdet er ekstremt spesielt akkurat nå

Thorstvedt understreker på sin side at Liverpool-dominansen er farget av at laget gjør det så bra.

– Når det går dårlig for et lag, spiller alle dårlig. Enkeltspillere og måten de ser ut på, er ekstremt preget av lagets resultater. Nå er Manchester United nede, mens Liverpool vinner alle kampene, har et stjernelag og er godt balansert, påpeker Thorstvedt.

– Da Solskjær tok over, var det plutselig «dritmange» gode spillere der – Pogba for eksempel, tilføyer han.

Roser United-forsvaret

Den tidligere Tottenham-keeperen er enig i at Liverpool får med samtlige spillere i backfireren, men vil ikke kritisere Uniteds forsvar av den grunn. Han påpeker at de røde djevlene kommer best ut på den defensive statistikken i Premier League hittil – såkalt «Expected Goals Against.» Altså kvaliteten på sjansene motstanderen har kommet til.

– Det er vanskelig å gjøre noe med backene til Liverpool, og når Brede mener at Matip er den beste spilleren i Premier League, er det vanskelig å argumentere mot, sier Thorstvedt, før han følger opp:

– At Manchester United har lavest «Expected Goals Against», sier noe om motstanderens sjanser. Maguire har vært en supersuksess, Wan-Bissaka har vært en supersuksess og Lindelöf er god, altså. United er bra.

Klopp fnyser

Da Jürgen Klopp møtte pressen på fredag, ristet han på hodet av de sammensatte elleverne som har florert den siste uken. Tyskeren trakk frem Sky-eksperten Danny Mills' ellever. Der var det utelukkende Liverpool-spillere.

– På Sky hadde de en sammensatt ellever, og hadde elleve spillere fra Liverpool. Det er en vits, og som å bygge et bananskall. Verden er i øyeblikket et sirkus, og vi er i midten av det. Jeg blir ikke påvirket av det. Jeg er fullt klar over Manchester Uniteds styrker, sa han.

Søndag fra kl. 10.00: Se Manchester United-Liverpool på TV 2 Sport Premium eller Sumo!