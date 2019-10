Følg Manchester United-Liverpool søndag. Sendestart 10.00 på tv2.no og TV 2 Sumo!

Søndag venter Manchester Uniteds hittil største utfordring denne sesongen. Ubeseirede Liverpool gjester Old Trafford.

Mens Liverpool kan glede seg over en tilnærmet skadefri tropp, har Ole Gunnar Solskjær vesentlig mer hodebry.

– Har ingen problemer med det

Paul Pogba er skadet og befinner seg i Dubai. Der ble han avbildet sammen med Real Madrid-trener Zinedine Zidane.

– Jeg har ikke hørt Paul si at han ikke ønsker å være her. Paul ønsker å bli her og spille bra, sier Solskjær, og fortsetter:

– Han er en del av vår plan. Han har spilt med smerter. Paul blir kritisert av alt og alle, men han kunne fint valgt ikke å spille mot Rochdale og Arsenal. Han valgte å spille, men det var for smertefullt. Nå er han på vei tilbake. Han har vært et par dager vekke. Det er et bilde, men i Manchester United er det bilde-spekulasjoner. Det har jeg ingen problemer med, sier Solskjær.

Keeper David De Gea måtte forlate banen med skade i landskampen mot Sverige, men på fredagens pressekonferanse kom Solskjær med positive De Gea-nyheter. Nordmannen fryktet opprinnelig at stjernekeeperen ikke ville bli klar før neste landskamp-periode.

– Jeg forventer ikke at han kan spille mot Liverpool, men det var ikke så ille som fryktet, sier Solskjær.

Luke Shaw, Anthony Martial og Aaron Wan-Bissaka er i ferd med å komme tilbake fra lengre skadeavbrekk, men Solskjær ville ikke gå i detalj på hvor aktuelle de er.

– Vi får se på søndag hvem som kommer seg gjennom de to siste treningsøktene. Det er spillere som akkurat har startet å trene. Jeg kan ikke si noe med sikkerhet nå, forteller han.

Den tynne troppen ble også et tema. Solskjær kom med en innrømmelse.

– Vi har tatt noen avgjørelser som kanskje vil skade oss på kort sikt, men vi vet at det vil gagne oss på lang sikt.

– Perfekt kamp

Solskjær fikk spørsmål om han føler Manchester United-jobben er for stor for ham.

– Nei, jeg har aldri følt at den er for stor for meg. Jeg er trygg på hva vi prøver å få til, og jeg er imponert over støtteapparatet, sier Solskjær.

Han gleder seg til Liverpool-kampen.

– Det er en perfekt kamp for spillerne og fansen. Vi har hatt en tøff periode i det siste, men jeg er sikker på at vi vil gi dem kamp, sier han.

Nordmannen forteller om god stemning innad i klubben.

– Stemningen her er alltid god. Vi har kommet langt hva gjelder kulturen og miljøet vi jobber i. Det er positivt. Vi jobber mot noe. Spillerne og støtteapparatet vet at Liverpool-kampen kommer. Når man signerer for Manchester United er dette den første kampen man ser frem til når terminlisten slippes.