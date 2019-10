Kronen er rekordsvak – dette betyr det for deg

– Flere turister som bruker pengene hos oss, betyr mer penger inn til den norske kassen. Det kan hjelpe på vår økonomi, sier Incedursun.

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun. Foto: Nordea

En svak krone er i utgangspunktet også gode nyheter for norske eksportbedrifter.

– De som selger norske varer ut av landet, får bedre konkurranseevne ut i markedet. Norske selskap får flere kroner for varene de selger. En svak krone er godt for den norske eksportindustrien, sier Incedursun.

For den norske importindustrien er historien en annen. Med svak krone blir det dyrere å kjøpe inn varer fra utlandet, som igjen kan gjøre utslag på din lommebok.

– Hvis importindustrien må betale mer for varene, må de selge varene for en høyere pris for å bevare fortjenesten. Den svake kronen kan altså gjøre at varer blir dyrere her hjemme. Det tar gjerne en del måneder før man ser denne effekten.

Skaper uroligheter

Svak krone gir gode tider for eksportindustrien, som bidrar til å stimulere næringslivet. Det kan igjen bidra til å stimulere jobbveksten.

– Det går godt i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er allerede veldig lav. Høyere aktivitet i næringslivet kan gi enda lavere arbeidsledighet, sier Incedursun.

Samtidig som den svake kronen skaper noen positive effekter for nordmenn, er den også med på å skape usikkerhet.

– Det er ikke bra om kronen fortsetter å gå ned, for det skaper uroligheter i markedet. Men Norge har ikke blitt påvirket av den internasjonale uroen i samme grad som andre land, så det er ingen grunn til panikk.