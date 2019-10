Trillingene rømte hjemmefra – 20 år senere har de klart det mange ikke trodde var mulig

Hanne Thorvaldsen, den siste av trillingene, er i dag utdannet frisør. Også hennes hjerte banker for de vanskeligstilte og hun har blant annet klippet hjemløse før jul.

– Jeg er glad for den jeg har blitt og all den livserfaringen vi har fått. Jeg tror vi kan møte mennesker på en litt annen måte, sier Hanne.

Fra to- til fembarnsmor

Det var alenemoren Tone Grådahl som åpnet døra vinterkvelden for 20 år siden. Synet av de tre nabobarna kun iført støvler og nattøy gjorde at hun kontaktet barnevernet. Likevel forutså hun ikke telefonen som senere skulle dukke opp.

Kunne hun selv tenke seg å bli fostermor?

– Man kan jo ikke si nei til barn. De ønsket jo å bo her, forteller Grådahl i Vårt lille land-episoden.

Først flyttet Hanne og Lise inn, mens Marius bodde hos en kamerat. Senere flyttet han etter. Grådahl, som hadde to barn fra tidligere, var plutselig mor til fem.

– Man trenger ikke være kåret til «mother of the year» for å bli fostermor. Det disse barna trenger er et helt vanlig A4-liv, forklarer hun.

Grådahl mener de som vurderer å bli fosterforeldre ikke bør være redde for å ikke strekke til.

– Jeg hadde gjort det om igjen. Absolutt, sier Grådahl.

Dokumentaren «Trillingene og nabokjerringa» kan du se på TV 2 Sumo.