Reagerer på spørsmål på jobbintervju – har sagt opp

I forrige uke fikk et seminar som ble holdt ved NLA Høgskolen i Sandviken i Bergen mye oppmerksomhet.

Én av foredragsholderne var britiske Mike Davidson. Han beskriver seg selv om eks-homofil og praktiserer såkalt konverteringsterapi, som han mener kan hjelpe homofile til å bli heterofile.

– Solid overtramp

Det var nettverkene Frimodig Kirke og Til Helhet som sto bak seminaret.

Etter det omstridte seminaret valgte to ansatte ved skolen å si opp sin stilling i protest.

Én av disse er professor i pedagogikk Tone Sævi. Hun har jobbet ved skolen i 13 år.

– At skolen åpnet for et slikt arrangement vitner om dårlig vurderingsevne, og jeg opplever det som et solid overtramp, sier Sævi til TV 2.

Men forrige ukes seminar er ikke det eneste som har vakt oppsikt blant de ansatte ved skolen. Professoren sier at det har vært flere hendelser knyttet opp mot spørsmålet til homofili de siste årene, og at forrige ukes seminar var dråpen som fikk begeret til å renne over.

– Kjenner oss ikke igjen

Rektor ved NLA, Erik Waaler, sier de er lei seg for å miste gode medarbeidere, og hadde gjerne sett at de fortsatte. Han kjenner seg imidlertid ikke igjen i fremstillingen til Sævi.

– Vi har hatt interne debatter om samlivsetiske spørsmål i tilknytning til våre grunnlagsdokument, men det synes jeg er noe annet, sier rektor ved NLA Erik Waaler til TV 2.

Men Sævi hevder man i en ansettelsesprosess blir spurt om sitt syn på homofili. Dersom dette synet ikke er forenlig med verdidokumentet til skolen, risikerer man å ikke få jobben.

TV 2 har også snakket med andre ansatte ved skolen som også er kjent med denne praksisen.

– I strid med Bibelen

I det nevnte verdidokumentet står det blant annet:

«Ekteskapet er rammen for det seksuelle samliv mellom mann og kvinne. Guds ord viser oss at det livslange ekteskap er den ordning som Gud har innstiftet. Seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord.»

– Jeg mener det er urimelig at folk skal granskes på akkurat dette spesielle og komplekse punktet, sier professoren og fortsetter:

– Når ett syn får en så sterk preferanse, blir det en usikkerhet og redsel for å uttrykke et annet syn. En skal ha høy kompetanse og stor selvtillit for å våge stå imot det, sier Sævi.

Hun sier at ansettelsesprosessen er endret etter at hun selv ble ansatt ved skolen for 13 år siden, og at hun selv ikke opplevde å blir stilt spørsmål om verdidokumentet i samme grad.