Verdensstjernen og ikonet Marilyn Monroes død i 1962 er fremdeles et mysterium.

Nå hevder podcasten «The Killing of Marilyn Monroe» at noen ønsket å skjule noe ved hennes død, melder nettstedet Radaronline.

Stjernens dødsårsak ble i ettertid hevdet å være selvmord, som følge av en overdose av det narkotiske stoffet Nembutal.

Rettsmedisineren i Los Angeles på den tiden, Dr. Thomas Noguchi, skal ha tatt prøver av organene til stjernen åtte timer etter hennes død, og levert dem til likhusets øverste toksikolog, Raymond J. Abernathy.

Prøver forsvant

I niende episode av podcasten hevder eksperter at prøvene fra skuespillerinnens nyrer, mage og tarmer, plutselig skal ha forsvunnet på mystisk vis.

Ifølge biograf Danfordth Prince skal rettsmedisiner Noguchi ha blitt «sjokkert» da han fikk høre at Monroes prøver hadde blitt fjernet, med forklaringen at «Abernathy følte at ingen flere tester var nødvendige».

I dag er rettsmedisinske patolog, Cyril Wecht, fremdeles forbauset over tanken om at dette var en ulykke.

IKONISK: Marilyn Monroe i en av hennes mest kjente positurer. Foto: MATTY ZIMMERMAN

– Jeg synes ærlig talt det er vanskelig å tro, ekstremt vanskelig å akseptere at disse eksemplene på en eller annen måte var tilfeldigvis kastet utilsiktet, sier Wecht.

Iscenesatt?

Ekspertene i podcasten har tidligere uttalt at bevisene i Monroes døds-scene «ikke ga mening». En tidligere politimann i Los Angeles skal også ha påstått at Hollywoodstjernens dødsfall var «iscenesatt».

Etter at de vitale rettsmedisinske bevisene plutselig manglet, måtte legekontoret basere sin rapport på funnene fra alle andre tester de kunne utføre. Ifølge Prince viste obduksjonen at Monroes mage var tom og at det heller ikke ble funnet Nembutal eller andre rusmidler.

Bedrag

Privatetterforsker Becky Altringer sier at de forsvunne prøvene peker mot et gigantisk bedrag, og uttaler:

– Patologene rapporterte at det var laboratoriearbeid, alt. Mageinnholdet hennes. Alt som hadde med Marilyn Monroe å gjøre forsvant, sier Altringer, og legger til:

– Hvorfor? For meg høres det bare ut som en stor dekk-historie.