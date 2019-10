– Tyrkiske regjeringsstyrker og en koalisjon av tyrkiskstøttede væpnede grupper i Syria har utvist en skammelig mangel på respekt for sivile liv og gjort seg skyldige i alvorlige overgrep og krigsforbrytelser, blant annet utenomrettslige henrettelser, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen.

Amnesty viser til omfattende angrep mot boligområder og sivile mål som et bakeri og en skole, samt likvideringen av den kurdiske politikeren Hevrin Khalaf. Hun ble stanset og drept av soldater fra Ahrar Al-Sharqiya, en milits som inngår i koalisjonen Syrias nasjonale hær, som er væpnet og trent av Tyrkia.

Tyrkisk ansvar

To kurdiske militssoldater er også likvidert, og to ansatte i en lokal hjelpeorganisasjon er bortført av tyrkiskstøttet milits siden Tyrkia innledet sin militæroffensiv mot kurdisk milits nordøst i Syria 9. oktober, ifølge Amnesty.

– Tyrkia har ansvaret for handlingene til væpnede syriske grupper som de støtter, væpner og kontrollerer, sier Amnesty Internationals generalsekretær Kumi Naidoo.

Tyrkiske myndigheter, som etter press fra USA torsdag gikk med på en fem døgn lang våpenhvile, har ikke kommentert anklagene fra Amnesty.

Sivile ofre

Ifølge kurdiske myndigheter i Syria er minst 218 sivile, blant dem 18 barn, drept siden Tyrkia innledet sine angrep. Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights er 72 sivile drept på syrisk side.

Ifølge tyrkiske myndigheter er 18 sivile også drept på tyrkisk side etter angrep fra kurdisk milits over grensa.

– Dersom kurdiske styrker avfyrer upresise våpen mot sivile områder i Tyrkia, så er dette et brudd på folkeretten. De må straks stanse slike ulovlige angrep, krever Amnesty.

Våpenhvile brutt

Torsdag ble USAs visepresident Mike Pence og Tyrkias president Recep Erdogan en avtale om en våpenhvile. Allikevel meldes det om kamphandlinger i den nord-syriske byen Ras al-Ain fredag.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder også om nye kamper i området, til tross for at både Tyrkia og kurdisk milits i området har gått med på USAs krav om våpenhvile.