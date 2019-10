– Retten har i skjerpende retning lagt vekt på at tiltalte var en voksen mann på nesten 38 år da overgrepet skjedde. Aldersforskjellen mellom ham og fornærmede var således nesten 25 år. Videre har retten funnet det skjerpende at tiltalte benyttet sin stilling som pastor til å skape tillit til fornærmede, heter det i dommen fra Sunnmøre tingrett.

Denne oppsiktsvekkende saken startet på seinvinteren i år med at pastoren helt tilfeldig traff den unge jenta på et kjøpesenter der han prøvde å verve henne som kunde i et markedsføringsnettverk.

Ifølge jentas forklaring skjønte hun ikke noe av dette og fortalte at hun bare var 13 år.

– Ja, hun sa hun var bare 13 år, men jeg trodde henne ikke. Mitt inntrykk etter det første møtet var at hun var rundt 20 år, forklarte mannen, ifølge Sunnmørsposten.

Det ble likevel utvekslet både telefonnummer og bildet. Noen dager senere skal jenta ha blitt voldtatt utenfor et bedehus. Fornærmede ringte selv politiet og pastoren ble pågrepet kort tid etter.

Den tiltalte trebarnsfaren nekter for at det var en fullbyrdet voldtekt, men erkjenner delvis straffskyld og han burde ha stoppet det. Ifølge dommen er det lagt vekt på biologiske spor i form av DNA som knytter pastoren til ugjerningen.

Aktor la ned påstand om fengsel i fire år og seks måneder, samt at mannen blir fradømt retten til å utdøve sin virksomhet som pastor eller sjelesørger.

– Ved å forgripe deg på en mindreårig er du uskikket til å ha en kirkelig stilling, sa statsadvokat Magne Nyborg i sin prosedyre, skriver Sunnmørsposten.

Tingretten har gitt aktor medhold i dette og har fradømt mannen til å ha stilling som pastor/predikant eller drive annen virksomhet for sjelesorg for en periode på 15 år.

I tillegg til fengselsstraffen på fire år og seks måneder må domfelte betale offeret en oppreisningserstatning på 200 000 kroner.

Dommen er enstemmig.