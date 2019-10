– Får hele tiden bevis på at problemet er større enn man har trodd

SYKKEL: Kartleggingen av norsk sokkel viser at mesteparten av avfallet som avdekkes er kortreist. Foto: Havforskningsinstituttet. STORE MENGDER: Det er like mye søppel i Norskehavet og Barenthavet som det er utenfor mer befolkede områder sør i Europa. Foto: Havforskningsinstituttet.

Ny forskning

Grøsvik understreker at dette er ny forskning på et område man kan altfor lite om, og at det er først de siste årene man har drevet målrettet forskning.

– Husk at vi at hatt plastutslipp siden 50-tallet, men at det gradvis har økt på med mer bruk av plast. Vi blir stadig flere mennesker i verden, så jeg er redd for at dette bygger seg opp til et farlig høyt nivå. På et tidspunkt kan det være for sent å gjøre noe, sier forsker Bjørn Einar Grøsvik.

Det er Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket sjødivisjonen som gjennomfører den daglige driften av Mareano-forskningen.

Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.