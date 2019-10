Ifølge Mexicos sikkerhetsminister Alfonso Durazo ble det torsdag åpnet ild mot rundt 30 medlemmer av landets nasjonalgarde da de var ute på patrulje i Culiacán, hovedstaden i delstaten Sinaloa.

Forsterkninger ble tilkalt og huset det ble skutt fra ble omringet og stormet. Inne fant soldatene Ovidio Guzmán, en av sønnene til Mexicos beryktede narkokonge Joaquin «El Chapo» Guzmán.

Tungt bevæpnede bandemedlemmer strømmet imidlertid til, og av hensyn til ro og orden fant soldatene fra nasjonalgarden det derfor best å avblåse sin operasjon, ifølge Durazo.

Videoer delt i sosiale medier viser krigslignende tilstander der maskerte og tungt bevæpnede menn kjører rundt og skyter, biler som brenner og sivile som flykter i panikk.

Den mexicanske narkokongen Joaquin «El Chapo» Guzman ble utlevert til USA i 2017 og soner nå en livstidsdom. Foto: AP / NTB scanpix

Det er uklart om Ovidio Guzmán ble pågrepet eller løslatt på stedet, men en advokat for familien opplyser at han fortsatt er på frifot.

– Ovidio er i live og fri, sier José Luis González Meza.

Ovidio Guzmán er tiltalt for i USA for smugling av kokain, amfetamin og marihuana, men er ikke narkokongens best kjente sønn.

Det såkalte Sinaloa-kartellet blir i dag drevet av to andre sønner av «El Chapo», Iván Archivaldo Guzmán og Jesús Alfredo Guzmán, samt Ismael «El Mayo» Zambada.

«El Chapo» selv ble utlevert til USA i 2017 og soner en livstidsdom der.