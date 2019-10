Direktøren går hardt ut mot United-myte

Skifte av managere, sviktende resultater og millioner av pund brukt på bomkjøp har preget Manchester United siden Sir Alex Ferguson takket for seg i 2013 og med det avsluttet en æra i klubben.

– Det er en myte

Premier League-triumfen som ble Fergusons siste gjerning i jobben, er et fjernt minne for dem med hjerte i klubben.

Noe av grunnen til at suksessen er uteblitt ligger i spillerkjøp. United-direktør Ed Woodward innrømmer at klubben har feilet i kjølvannet av Fergusons avgang og omtaler rekrutteringen som ineffektiv.

– Vi har ekspandert rekrutteringsavdelingen i løpet av de siste årene, og vi mener at det fungerer på en effektiv og produktiv måte nå. Spilleranbefalinger og avgjørelser blir jobbet med av denne gruppen, samt av manageren og hans støtteapparat, ikke av ledelsen, sier Woodward til Guardian.

Ropene om en sportsdirektør i United har vært høye og mange i løpet av de siste årene. Woodward er selv blitt en hoggestabbe for omgivelsenes kritikk av Uniteds arbeid på overgangsmarkedet, men nå tar direktøren bladet fra munnen og går til angrep på dem som mener at avgjørelsene tas av personer som ikke har greie på fotball.

– Det er en myte, sier Wooward.

– Og det er en fornærmelse mot briljante folkene som jobber med fotball-relaterte ting i klubben. Mange av dem har vært i rollene sine i over ti år. Noen av speiderne våre har jobbet med oss i mer enn 25 år, sier Woodward, som er den som gir endelig godkjenning før en spiller skal kjøpes.

Han benekter også kritikken om at Glazer-familien, som eier klubben, er mer opptatt av profitt enn av sportslig suksess.

– Det viktige er at den kommersielle siden aldri får lov til å bli prioritert over fotballsiden, sier Woodward.

– Som i andre fotballklubber, er det de kommersielle forretningene som gjør det mulig for oss å investere i fotballen. Det er hvordan disse to fungerer sammen i Manchester United som gir oss muligheten til å ha et konkurransemessig fortrinn på dette området.

Uniteds tre kjerneverdier

David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho. Tre ulike managere med ulike oppfatninger om hvordan fotball skal spilles. Det har ført til at nye managere har arvet spillere man kanskje ikke ønsker eller som har passet inn i filosofien. Med endringene som er blitt gjort, samt ansettelsen av United-gutten Ole Gunnar Solskjær, mener Woodward at klubben er på vei tilbake til røttene.

– Ole har gjeninnført disiplinen i miljøet, noe som vi kanskje har manglet de siste årene. Han bygger et lag som respekterer klubbens historie, hvor spillerne må jobbe hardt og respektere sine lagkamerater. Ingen er større enn klubben, sier Woordward.