Stadig flere kvinner på elgjakt: – På skytebanen er damene ofte bedre enn menn

Langt inne i Hedmark, på en koie langt ved svenskegrensen har Høljedalene jaktlag har nettopp stått opp, og det lukter egg og bacon fra kjøkkenet.

Jaktlaget skal ha med seg flere ferske kvinnelige jegere. De er en del av et introkurs på elg i regi av Hedmark Jeger- og Fiskerforbund.

Andrea Knagenhjelm er spent, i dag skal hun kanskje skyte sin aller første elg.

– Det er litt skremmende, det er et stor dyr og det vil alltid være en fare for å skade det. Man må være hundre prosent sikker før man skyter, sier Knagenhjelm.

– Prestasjonsangst

Rundt frokostbordet er også Marianne Bakken. Hun er en erfaren elgjeger og skjøt sin første elg for 35 år siden. I dag skal hun være med Andrea på post.

– De kvinnelige jegerne tror at de må være så mye flinkere enn de mannlige. De har prestasjonsangst. Men sannheten er at på skytebanen skyter damene ofte bedre enn mennene, forteller Marianne.

Jaktlaget går utover myra og blir fordelt på forskjellige poster. Noen alene og andre sammen med en veileder.

– Nå kan du lade og sikre børsa di, hvisker Marianne til Andrea.

Foto: TV 2/Ingvild Gjerdsjø

– Det som er så bra med jakt er å være ute i naturen i timevis. Det er noe annet enn å bare gå en tur. Du er mer var på alt rundt deg. For meg er det som å meditere. Man må respektere det livet som er der ute, og ha respekt for å drepe et dyr for å høste av noe, sier hun.

– Dyktige på slakting

Jaktleder Thorbjørn Lysfoss, har startet i ytterkant av jaktområdet og leter etter ferske elgspor sammen med hunden sin.

Thorbjørn Lysfoss, jaktleder Høljedalen jaktlag. Foto: TV 2/Ingvild Gjerdsjø

– Jeg synes det er kjempeflott at kvinner har interesse for elgjakt. Kvinnelige jegere er veldig skikkelige. De hører etter og gjør det riktig. Dyktige på å slakte er de også, bare de få slippe til, sier Thorbjørn.

– Kanskje de til og med er bedre enn mennene på sånne ting. Jaktmiljøet er litt lukket. Det kan være vanskelig å få bli med. Vi menn vingler og skyter i hytt og pine, mens damene er gode på å skyte. For rekrutteringen er det viktig å inkludere jegere, både kvinner og menn.

– Har ikke vært kultur for det

Linea Sandbakk på vei inn i skogen.

Alene på post sitter Linea Sandbakk. Hun er med på introkurset for andre gang og har reist helt fra Vennesla for å kunne jakte med det lokale jaktlaget.

– Det handler om at det er vanskelig å komme inn i de etablerte jaktlagene. Det har ikke vært noen kultur for å ha med seg kvinner på elgjakt. Men jenter kan være like gode. Vi må komme dit hvor det er like naturlig med kvinnelige som mannlige jegere, mener hun.