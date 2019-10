Tollsatsene trådte i kraft like over midnatt Washington-tid, altså like etter klokken 6 fredag morgen norsk tid.

Tollen er blitt ilagt til tross for anmodninger fra EU om å utsette tolløkningene. Den franske økonomiministeren Bruno Le Maire har advart om at de kan komme til å gjengjelde med toll på amerikanske varer.

En talsperson for USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer sier at tollstigningene er på mellom 10 og 25 prosent, melder Reuters.

Straffetollen har blitt varslet på forhånd. WHO godkjente tolløkningen tidligere denne uken.