SSøndag starter sluttspillet i MLS for Zlatan Ibrahimovic og Los Angeles Galaxy. Motstander i den første sluttspillrunden er Minnesota.

Men dersom LA Galaxy taper kampen, kan det bli Zlatan Ibrahimovics siste kamp i karrieren.

Det bekrefter svensken selv på en pressekonferanse torsdag.

– Det kan det være, svarer Zlatan bekreftende på spørsmål om oppgjøret kan bli hans siste kamp i fotballkarrieren, ifølge Aftonbladet.

Supersvenskens kontrakt med MLS-klubben LA Galaxy går ut ved årsskiftet. Ibrahimovic er fullstendig klar over at det spekuleres i stjernespissens fotballfremtid om dagen.

– Jeg har en kontrakt frem til 31. desember. Jeg respekterer kontrakten. Om jeg gir meg, så får dere noe å skrive om. Om jeg fortsetter, så får dere enda mer å skrive om. Så får vi se hva som skjer, sier Ibrahimovic.

Han nekter å svare på hva som vil avgjøre om han fortsetter eller ei.

– Det er mange ting som kan avgjøre. Men la oss heller nå fokusere på sluttspillet, slår han fast.

Kampen mot Minnesota spilles på bortebane. Om LA Galaxy vinner, så venter kvartfinale på Zlatan Ibrahimovic og lagkameratene.

I sin klubbkarriere har Ibrahimovic vunnet over 30 troféer totalt, og spilt for klubber som Ajax, Juventus, Inter, AC Milan, Barcelona og Manchester United. Han er tildelt den svenske gullballen elleve ganger, i 2005 og hvert år fra 2007 til 2015. Han har vært på UEFA Team of the Year fire ganger, i 2007, 2009, 2013 og 2014.