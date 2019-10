Slik er den nye brexitavtalen mellom Storbritannia og EU

Enda en gang har en britisk regjering og EU har blitt enige om en brexitavtale. Men som vi husker ble tidligere statsminister Theresa Mays skilsmisseavtaler nedstemt i Underhuset.

Så hva er nytt denne gangen?

Nord-Irland

Spørsmålet om hva som skal skje med grensen mellom britiske Nord-Irland og EU-medlemmet Irland har vært akilleshælen i forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

I dag er denne grensen åpen, og varer og folk krysser uten hindringer. Men når Storbritannia - og dermed Nord-Irland - går ut av EU, blir dette en yttergrense.

På grunn av tiår med blodig konflikt og vold mellom protestanter og katolikker i Nord-Irland, er det viktig at denne grensen forblir åpen. I de forrige avtalene kom man frem til en ordning, kalt «backstop».

Mekanismen var ment som en forsikringsavtale dersom man ikke ble enige om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia, og innebar at hele Storbritannia forble i EUs tollunion.

GRENSETVIST: hva som vil skje med grensen til Nord-Irland og Irland har vært et hovedpunkt, og engasjementet er stort i landene. Foto: Lorraine O'sullivan / NTB scanpix

Hensikten var å unngå toll- og grensekontroll mellom Nord-Irland og Irland. Men brexit-forkjemperne fryktet at ordningen ville sørge for at Storbritannia aldri ville komme seg ut av EUs sfære, og var hovedgrunnen til at Theresa Mays avtaler ble stemt ned tre ganger av parlamentet.«Backstop» er derfor borte, og er i stedet erstattet med et kompromiss.