Det er første gang at en tjenestemann i Det hvite hus offentlig har erkjent det som en lang rekke tidligere og nåværende Trump-medarbeidere har vitnet om i riksrettshøringer i Kongressen, skriver The New York Times.

Fungerende stabssjef Mick Mulvaney sa til pressen i Det hvite hus torsdag at en av grunnene til at Trump holdt tilbake bistanden, var bekymringer rundt korrupsjon i Ukraina. En annen grunn var at Trump ville ha ukrainske myndigheter til å etterforske om Demokratenes epostservere under valgkampen i 2016 befant seg i Ukraina, ifølge Mulvaney.

Mulvaney nekter for at motytelser ble brukt som pressmiddel, noe som er et sentralt spørsmål i riksrettsgranskingen.

«Mye, mye verre»

Demokratene som leder granskingen i Representantenes hus, tolker imidlertid stabssjefens uttalelser som en innrømmelse av skyld.

– Jeg mener Mulvaneys erkjennelse betyr at saken har utviklet seg fra å være svært, svært ille, til mye, mye verre, sier etterretningskomiteens leder Adam Schiff.

Mulvaney insisterer på at presidenten ikke gjorde noe galt da han knyttet bistand til kravet om at Ukraina etterforsket Trumps utskjelte teori om at landet hjalp Demokratene i valgkampen i 2016. Han mener at også dette dreier seg om korrupsjon og viser til at USAs justisdepartement selv gransket påstanden, som er bredt ansett som en grunnløs konspirasjonsteori.

– Gjør det hele tiden

Påstanden dreier seg om at Demokratenes nasjonalkomité DNC skulle ha gjemt en dataserver i Ukraina, noe som skulle undergrave påstandene om at russisk innblanding hjalp Trump med å vinne valget for tre år siden.

– Vi gjør dette hele tiden i utenrikspolitikken, sier stabssjefen, som viser til et eksempel der administrasjonen har holdt igjen bistand til mellomamerikanske land for å tvinge dem til å endre sin innvandringspolitikk.

Mulvaney ville ikke svare på spørsmål om etterforskning av Trumps demokratiske rival Joe Biden, som er blant favorittene til å bli Demokratenes presidentkandidat.

I Trumps mye omtalte telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, ba den amerikanske presidenten også ukrainerne om å etterforske Biden.

Noen dager tidligere holdt Det hvite hus igjen overføringer av bistand verdt 3,6 milliarder kroner som Kongressen hadde godkjent til Ukraina. Trump godkjente i ettertid bistanden.

