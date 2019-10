Taylor bor i en klassisk leilighet i området Marais i Paris.

– Jeg forguder dette kvartalet som både er historisk og trendy. Dette er mitt Paris, sier Alex Taylor, som har åpnet glassdørene ut til travle Rue de Rivoli, midt i den franske hovedstaden.

Flyktet

Han kom til Paris på 80-tallet og forteller åpent om at i Margaret Thatchers Storbritannia, var det ikke lett å være ung homoseksuell.

Da var Paris annerledes, og han forteller han flyktet til den franske hovedstaden. Etter ti år som engelsklærer ble han en kjent journalist i Frankrike, som spesialist på europeiske spørsmål. Han snakker i dag utmerket fransk.

– Jeg ble Mr. Europa på fransk TV og det varte i omtrent 25 år, sier Alex.

I dag reiser han Europa rundt og leder internasjonale konferanser. Han har alltid vært stolt av å være britisk, og et liv uten te med melk eksisterer ikke for ham.

– Brexit tok fra meg sikkerheten

Denne stoltheten varte helt til folkeavstemningen om Brexit i 2016. På direktesending på nyhetskanalen BFMTV fikk Taylor vite resultatet, og begynte nesten å gråte. Klippet gikk viralt i Frankrike og Storbritannia.

– Brexit tok fra meg sikkerheten og følelsen av å høre til. Franskmennene har gitt meg en ny følelse av tilhørighet, og det var et land som var hjemme for meg likevel. Det er sant at lojaliteten min har skiftet. Jeg snakker ikke lenger om barndommen min og jeg føler ikke lenger solidaritet med Storbritannia, som jeg mener har gjort en stor feil, forteller Alex Taylor.

Han bestemte seg i løpet av et nanosekund etter resultatet av folkeavstemningen, at han ville søke fransk statsborgerskap.

BREXIT: Alex Taylor viser stolt fram sitt franske id-kort. Han skiftet statsborgerskap fra britisk til fransk på grunn av Brexit. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Du vet ikke lenger om du har betalte helsetjenester eller om du kan pensjonere deg, i et land du føler som hjemme, sier han.

De siste tallene som er tilgjengelige fra EUs statistikkbyrå, Eurostat, viser at rundt 15 000 briter fikk statsborgerskap i et annet EU-land året etter Brexit.

Flest i Tyskland og Frankrike, og bare i Belgia har over 3500 Brexit-briter fått statsborgerskap. En rekke land praktiserer dobbelt statsborgerskap, men enkelte EU-land godkjenner ikke det.

Egen seremoni-video

Taylor var en av dem som fikk statsborgerskapet sitt i selveste Pantheon. Æresbygningen for franskmenn som ligger midt i Paris, hvor blant annet tidligere presidenter ligger begravet.

Han laget sin egen video fra den storslåtte begivenheten, som han delte på Twitter. Taylor har 40 000 følgere på Twitter og ble i en avstemning kåret til den mest populære briten i Frankrike.



Han viser ivrig fram sitt franske ID-kort, som han har fått sammen med passet. På en blanding av fransk og engelsk sier han beveget:

– Jeg har dette i hånden og jeg føler meg fransk nå. Jeg er kommet hjem og ble veldig stolt da jeg fikk dette, sier han.