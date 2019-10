Drammens drøm om NM-gull er allerede knust etter at Haslum periodevis rundspilte Kristian Kjellings menn og vant 32-27 i onsdagens kvartfinale.

– De visste at det var ingen tvil om at Drammen var klar favoritt før denne kampen. Det innrømmet begge lagene. Men du verden for en kamp Haslum spilte. Haslum overraske virkelig positivt. Drammen negativt. Drammen fikk seg en ordentlig «på tygga» her i egen hall, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli.

Drammen-trener Kristian Kjelling var nådeløs i sin dom over spillernes innsats.

– Håndball er veldig enkelt. Vi må ha prestasjoner, og det var det få av i dag. Det var ingen spillere som egentlig hadde dagen. Ingenting stemte, slo han fast etter tapet.

Haslums Sander Øverjordet var selvsagt høyt oppe etter seieren.

– Dette er så klart veldig deilig. Jeg rangerer denne seieren veldig høyt, sa han til TV 2 Sporten.

SKUFFET: Drammens trener Kristian Kjelling. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Til pause ledet Haslum 18-12. Også da var gjorde Kjelling det klinkende klart at han ikke var fornøyd med Drammens innsats.

– Det renner inn bakover. Kart og terreng hang ikke sammen. Det var ingenting som stemte. Vi fikk ikke til ting som vi vanligvis får til, sa Kjelling til TV 2 Sporten i pausen.

Etter pause klarte ikke Drammen å hente igjen ledelsen. Kommentator Harald Bredeli mener Kjelling hadde grunn til å være misfornøyd.

– Kristian Kjelling tok seg i hodet og tror nok knapt det han ser, sa han da Haslum ledet 30-24 med seks minutter igjen å spille.

