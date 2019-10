Kamptidspunktene for Premier League i julen er nå kommet.

På 2. juledag starter den første kampen, Tottenham - Brighton kl. 13.30, mens siste kamp, Leicester - Liverpool, er ferdig kl. 23. Man kan altså se fotball i ti timer sammenhengende om man har muligheten.

Denne sesongen får TV 2 sende alle kampene på 2. juledag. Det samme gjelder alle midtukekampene 4. og 5. desember.

Se kampoppsettet i egen faktaboks. For alle kamptidspunktene i jul- og nyttårshelgen, se Altomfotball.no her.

Manchester City og nåværende serieleder Liverpool er de lagene som ser ut til å gjøre opp om ligatittelen. Nå reagerer City på et kampoppsett som gir dem mindre hvile.

City får 48 timers hvile mellom møtet med Wolverhampton 3. juledag og Sheffield United søndag 29. desember.

Kamptidspunkt 2. juledag Kl. 13.30:

Tottenham - Brighton Kl. 16:

Bournemouth - Arsenal

Aston Villa - Norwich

Chelsea - Southampton

Crystal Palace - West Ham

Everton - Burnley

Sheff Utd - Watford Kl. 18.30

Man Utd - Newcastle Kl. 21

Leicester - Liverpool 3. juledag Kl. 20.45

Wolves - Man City

Wolves møter Liverpool samme dag, bare 44 timer etter kampen mot City, mens Liverpool da har hatt 68 timers hvile siden deres kamp mot Leicester.

I tillegg spiller Manchester City mot Everton halv sju på 1. nyttårsdag, mens Liverpool får en ekstra dags hvile. De møter Sheffield United 2. januar.

Et slikt ufordelaktig oppsett har fått Manchester City til å reagere. Chief operating officer Omar Berrada i klubben sier til Manchester Evening News:

– Vi er skuffet. Premier League-kamper er veldig fysisk krevende, det er ikke ideelt å måtte spille to ganger på 48 timer. Det gir ikke nok tid til å hente seg inn igjen for spillerne, sier Berrada.

Kamptidspunktene har kommet sent som følge av forhandlinger med rettighetsholderne Amazon Prime og BT Sports.

– Vi skjønner at rettighetshaverne må tas hensyn til, men vi må også passe på å beskytte spillerne og den sportslige integriteten til ligaen, kvaliteten på produktet, sier Omar Berrada.

– Ikke innafor

Han får støtte for synspunktet sitt hos TV 2s eksperter.

– Manchester City og Wolves er taperne her. Det er ikke innafor å måtte spille kamp igjen under 48 timer etter forrige. Det øker risikoen for skader. Det er en kjempeulempe, og jeg tror Liverpool ville sagt det samme som City, sier Petter Myhre, som likevel ikke tror det er der ligatittelen avgjøres.

– Dette programmet er gode nyheter for Liverpool. Ettersom de også skal delta i VM for klubblag i uken før jul, vil jeg tippe at Klopp har holdt pusten før denne annonseringen. Nå kan han puste lettet ut, konkluderer Simen Stamsø-Møller med.

Han mener det er spesielt ugunstig for Manchester City å spille kamp fredag og søndag i romjulen.

– De skal uansett slå Sheffield United i den siste kampen, men faren for skader øker betraktelig når restitusjonstiden er under 48 timer. Spillere kan føle seg klare for kamp, men så få en muskelskade. I tillegg er det selvsagt ikke dumt for Liverpool at de møter Wolverhampton, et godt lag, under to døgn etter at Wolves møter City hjemme.