Slik var møtet med «vennene» rett etter de bestialske drapene

Lesley Van Houten (70) ble dømt for å ha drept LaBianca-paret, natten etter at Tate ble drept. Foto: Stan Lim

I tillegg til Van Houten og Manson, ble Patricia Krenwinkel (71), Bobby Beasoleil (71), Charles «Tex» Watson (73) og Bruce Davis (77) dømt for de grusomme drapene. Kvinnen som utførte drapet på Sharon Tate, Susan Atkins, fikk også livslang dom, men døde i fengsel av hjernesvulst i 2009.

Manson døde i fengsel i 2017, 83 år gammel.

Lakes første møte med Manson

Manson har blitt et slags omstridt ikon på grunn av måten han klarte å manipulere tilsynelatende uskyldige ungdommer til å drepe mennesker.

Manson-sekten er blant annet helt sentral i Quentin Tarantinos nyeste film «Once Upon a Time In Hollywood». Der får hovedmannen selv riktig nok ikke mye skjermtid.

Lake husker godt da hun møtte den karismatiske sektlederen.

Her er tre av de dømte Manson-tilhengerne på vei inn til rettsak for å gjøre rede for sin rolle i drapene som skjedde i 1969. De har alle risset inn et symbol i pannen som skulle vise sin støtte til Manson. Fra venstre: Susan Atkins, Patricia Krenwinkel og Leslie Van Houten. Foto: AP Photo/George Brich, File

– Jeg var invitert på en fest med litt folk. Jeg dro med dem, og jeg gikk inn i et hus som jeg faktisk hadde bodd i tidligere. Noen jenter løp opp og de sa: «Dianne, Dianne, Charlie! Dianne er her!» Og jeg bare «Hæ?». Det var på sett og vis magisk. Han inviterte meg til å være med dem i sirkelen der han spilte gitar. De fikk meg til å føle meg veldig velkommen, forteller hun i Skavlan.

Fikk marijuana av faren

Dianne Lake røyket marijuana for første gang med sin far, som var kunstner. Han ga også datteren sin første dose med syre. Da hun var 14 så ikke foreldrene noen problemer i at hun skulle flytte ut.

– Jeg hørte Gud si at det var på tide at jeg dro hjemmefra, og jeg snakket med foreldrene mine om det. De skrev et notat hvor de myndiggjorde meg, selv om jeg var mindreårig. Det er sprøtt, men det er det som ledet meg inn i dette, forteller Lake.

Trodde han var Jesus

Det er ikke lett for noen å forstå hvordan Manson klarte å oppnå innflytelsen han hadde på sine medlemmer. Mens de ruset seg praktiserte han korsfestelsen av Jesus ved å strekke ut armene til siden. Medlemmene ble lammet av beundring.

På grunn av sitt etternavn Manson, var han overbevist om at «Man-Son» betydde at han var satt til å utføre oppgaver på vegne av hellige krefter.

Hos Skavlan erindrer Lake hva som gjorde at hun ble tiltrukket av ham.

– Det lange bølgete håret hans, det store gliset. Det var noe lekent ved han, og det er mannen jeg ble tiltrukket av, sier hun.

Sammen med de andre sekt-medlemmene brukte Dianne Lake tiden på rus, sex og og musikk. Fellesskapet de hadde var helt unikt, ifølge Lake.

– Jeg var nok den sjette jenta som ble med i familien. Vi var et sterkt og vennlig fellesskap. Vi lagde mat sammen, vi vasket og gjorde ting sammen. Røyket marijuana og sang Charlies sanger, forteller Lake.

Fra venstre: De dømte Leslie Van Houten, Patrice Krenwinkel og Susan Atkins. Foto: AP Photo

Ble voldtatt av Manson

I Lakes to år lange periode som sektmedlem, ble Manson gradvis mer aggressiv. I en bil, som tidligere var brukt som en filmrekvisitt, skulle Manson vise seg å ikke være så elskverdig og gavmild som han hadde vært tidligere.

– Han hadde ikke hatt lyst til å elske med meg på en stund og jeg følte meg ensom. Jeg ville at han skulle elske med meg som han pleide. Så jeg henvendte meg til han, og forførte han på min måte. Det var en «gypsy caravan» som var filmrekvisitt. Han tok meg inn i den, og han elsket ikke med meg på måten jeg hadde forventet. Han snudde meg, mishandlet meg og sa «Det er slik vi gjør det i fengsel», og forlot meg mens jeg gråt, forteller Lake.

Siden da oppfordret hun aldri til sex med sektlederen igjen. Hun ble redd, og etter det dukket det stadig opp flere våpen på området. Disse hadde Manson for å blant annet vise hvordan man drepte mennesker. Det skulle senere bli realitet.

Opprinnelig var drømmen til Manson å leve av musikken. Han skrev 80 sanger ved et opphold i fengsel, der han var inventar i store deler av sitt liv.

Ved et tidspunkt fikk han god kontakt med The Beach Boys-trommis Brian Wilson. Etter en konflikt mellom dem så det ut til at Mansons aggresjon mot Hollywood-kjendiser begynte å vokse.

Charles Manson døde i fengsel i 2009. Den verdenskjente kultlederen ble 83 år gammel. Foto: Handout

Mente The Beatles pratet til ham

Musikken skulle fremdeles prege livet til Manson, men på en helt annen måte enn han kanskje trodde. Etter at The Beatles slapp det kritikerroste albumet The White Album, mente han at det britiske bandet pekte på rasekrig. Han kalte krigen Helter Skelter, som også er en låt av The Beatles.

Helter Skelter-scenarioet ble et sentralt argument i rettsaken mot sektlederen. Særlig på grunn av at morderne hadde skrevet dette, og andre Beatles-referanser med blodet til ofrene, på veggene. Lake forteller at han snakket mye om denne rasekrigen og at han trodde The Beatles henvendte seg til han personlig.

– Han trodde The Beatles snakka til han gjennom plata. Og han kunne spille den baklengs. Her begynte han å tenke at han kanskje var Messias, sier Lake.

Var nøkkelvitne

I november 1970 ble Lake et nøkkelvitne i rettsaken i Manson-saken. Der var hun redd for at Manson igjen skulle bruke sine ekstraordinære evner til å å manipulere henne.

– Jeg var kjemperedd for at han skulle være i stand til å komme seg inn i hodet mitt og få meg til å si eller gjøre noe som jeg ikke ville. Han gjorde ikke det. En av de første spørsmålene de stilte var; «Elsket du Charles Manson?». Jeg svarte «Ja, jeg tror det», sier Dianne Lake i Skavlan.

Fire kvinnelige tilhengere av Manson utenfor retten i Los Angeles Foto: Wally Fong

Vært åpen mot familien

I dag er Lake gift og har tre barn. Hun har jobbet som lærer og jobbet med barn med autisme. Nå er hun pensjonist, og har lagt tenårene og tiden med Manson bak seg.

I 2008 tok en privatdetektiv kontakt med henne angående et lik som var funnet på en ranch tilknyttet Manson-sekten. Da så hun seg nødt til å fortelle sitt yngste og siste barn om sin fortid. De eldste kjente til historien, og aksepterte det.

– Sønnen min sov med et balltre under senga si et par uker. For ham var Charlie Manson boogie man, sier hun.