Venezuela ble, til spredt applaus, tildelt sete i FNs menneskerettighetsråd torsdag da FNs hovedforsamling stemte over hvilke nye land som skal inn i det Genève-baserte menneskerettighetsrådet for den neste treårsperioden.

De 193 medlemslandene i FNs hovedforsamling valgte torsdag 14 av de 47 plassene i FNs menneskerettighetsråd som sto på valg. To av plassene skulle gå til latinamerikanske land. Brasil var det andre landet som ble stemt inn for Latin-Amerika.

Brasil fikk 153 stemmer. Venezuela fikk 105 stemmer. Costa Rica nådde ikke opp med sine 96 stemmer.

Både menneskerettighetsorganisasjoner og en rekke land har stilt seg kritisk til at Venezuela skulle få sitte i FNs menneskerettighetsråd. De har vist til at Venezuela selv har vist manglende respekt for menneskerettighetene.

I Asia-gruppen nådde ikke Irak opp. Der ble Japan, Sør-Korea, Indonesia og Marshalløyene valgt inn. I Øst-Europa tapte Moldova kampen mot Armenia og Polen.

