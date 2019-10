Eks-kriminell i møte med Tom Hagen om forsvinningssaken

INGEN KOMMENTAR: Politiinspektør Tommy Brøske ønsker ikke å kommentere møtet som fant sted 24. september. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Frem til 26. juni hadde politiet offentlig uttalt at saken ble etterforsket som en bortføring med økonomisk motiv. Siden har politiets hovedteori vært at Anne-Elisabeth Hagen ble drept, og at forsvinningen er fingert.

Senest i forrige uke uttalte Brøske til VG at politiet fremdeles har som mål å oppklare saken innen utgangen av året.

– Utviklingen i en etterforskning kan gå langsomt, men den kan raskt skifte takt og endre retning, så derfor sier vi at vi har ambisjoner om å finne en løsning på denne saken innen utgangen av året, sier politiinspektøren til TV 2 torsdag.

Strips og skoavtrykk

Gjennom etterforskningen har politiet holdt kortene tett til brystet. Nylig opplyste de imidlertid at de nå vet hvor papiret som trusselbrevet stod skrevet på, er solgt.

Inne i huset er det funnet et skosåleavtrykk som politiet mener er interessant. Etterforskningen har avdekket at skoen, som er av merket Sprox, trolig er i størrelse 45.



Skoen blir solgt på butikken Sparkjøp i Norge, men den selges også utenlands.

SKOAVTRYKK: Et avtrykk fra en sko av denne typen er funnet i boligen i Sloraveien. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Videre er det funnet strips i leiligheten, som politiet mener er kjøpt på Biltema. Stripsene har vært til teknisk analyse, men politiinspektør Brøske vil ikke kommentere hvorvidt disse har gitt interessante resultater.

Brøske sier til TV 2 at politiet ikke utelukker at stripsen kan være plassert i boligen for å skape en dekkhistorie.

Det har ikke vært noen tegn til liv fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant for snart et år siden.