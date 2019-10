Natt til mandag 7. oktober sank et skip med rundt 50 migranter om bord i Middelhavet.

22 mennesker ble reddet, mens 13 døde kvinner ble funnet kort tid etter forliset. Nå har den italienske kystvakten funnet vraket 60 meter under havoverflaten - og med minst 12 døde mennesker.

Det norskeide skipet Ocean Viking deltok i søket etter forliset, og var i området ti timer etter beskjeden om at forliset var et faktum.

– Det er veldig tragisk, og vi skjønte at jo lengre tid det tok, jo mindre var sannsynligheten for å finne overlevende, sier Trygve Thorsen, som er om bord på Ocean Viking.

Forliste 11 kilometer fra ferieøy

Den forliste båten var på vei fra Tunisia, og kantret i det dårlige været. Forliset skjedde 11 kilometer unna den italienske ferieøya Lampedusa.

– Vraket er funnet 300 meter fra der båten startet å synke. Båten er tatt av strømmen, og bildene fra kystvakten viser at noen lik var om bord i båten og noen lå rundt, sier aktor Salvatore Vella.

Blant de døde fant de en liten baby sammen med en ung kvinne.

PÅ OCEAN VIKING: Trygve Thorsen jobber med redningsarbeid i Middelhavet. Foto: Leger Uten Grenser / Stefan Dold

– Vi har ennå ikke bekreftet at det er barnets mor. Barnet lå veldig nærme, nesten borti en ung kvinne som hadde armene utstrakt, som i en klem som har blitt avbrutt, sier Vella.

Frykter flere dødsulykker

Leger Uten Grenser frykter flere historier som denne. Bare den siste uken har de bidratt i to redningsaksjoner og fått 174 mennesker opp av små båter og trygt på land.

– Blant dem var 26 enslige mindreårige og 12 kvinner, hvor fire av dem var gravide. Hun ene var gravid med tvillinger, forteller Thorsen.

Han etterlyser bedre redningstjenester fra europeiske myndigheter.

I MIDDELHAVET: Det norskeide skipet Ocean Viking er gjort om til redningsskip. Foto: Leger Uten Grenser / Stefan Dold

– Vi har lenge bedt dem sørge for at det er en tilstrekkelig søk- or redningsinnsats til stede. Det har fortsatt ikke kommet på plass, og inntil det skjer må vi fortsette å ta ansvar, og prøve å redde så mange som mulig.