Dagbladet, Din Side og Seher.no er nå stengt av, ifølge Medier24. Heller ikke portalen sol.no får oppdatere sine sider.

Ifølge ansvarlig redaktør i Dabladet Alexandra Beverfjord, har det vært «noen få» uheldige hendelser på nettstedet i ettermiddag.

Grove og falske påstander

En av de episodene Beverfjord viser til var en artikkel med støtende tekstinnhold ble lagt ut på Dagbladet.no. I saken ble statsminister Erna Solberg (H) sitert på at «pedofili er greit (...)». Et fiktivt navn hadde byline på saken.

– Vi jobber med å kartlegge omfanget og har satt i gang et omfattende arbeid for å løse det, sier ansvarlig redaktør i Dagbladet Alexandra Beverfjord.

– Mens vi arbeider med dette har vi bestemt oss for å for å ta ned nettsidene for sikkerhetsskyld, sier hun.

Utelukker ikke hacking

Sidene ble stengt ned like før klokken 18, og Dagbladet har i 19-tiden ikke funnet ut årsaken til problemene.

– Vi utelukker ikke at det er hacking, men det er for tidlig å si noe om, sier Beverfjord til TV 2.

Teknologidirektør Geir Wiksen i Dagbladet sier det er for tidlig å si om de er blitt hacket.

– Vi må få kontroll på situasjonen først, sier han.

Stasministerens kontor: – Svært alvorlig

– Det er svært alvorlig at så grove og feilaktige beskyldninger rettes mot statsministeren på ett av Norges mest leste nettsteder, sier statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor til Medier24.

– Jeg har akkurat snakket med Dagbladets redaktør, Alexandra Beverfjord, og jeg vet de jobber med å slette innholdet, få oversikt over hva som har skjedd og hvor alvorlig det er. Det forventer jeg også at de gjør, sier han.