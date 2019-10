Mike Pence etter møte med Erdogan: – Våpenhvile i Syria

– Vi har fått alt vi kunne drømme om. Vi vil ha total kontroll over IS. Jeg vil takke kurderne, de var utrolig glad for løsningen, som reddet livene deres. Vi vi ikke hadde gått for denne tøffe tilnærmingen ville vi aldri fått til en avtale, sier presidenten.

– Folk har forsøkt å få til denne avtalen i femten år, men ingen har klart det tidligere.

Strides om kurdisk milits

Den kurdiske YPG-militsen har lenge vært en av USAs fremste allierte i kampen mot IS, frem til amerikanerne trakk ut styrker fra området forrige uke. YPG er kjent for å samarbeide med den kurdiske gruppen PKK, som står bak en rekke attentat i Tyrkia de siste årene. PKK er på terrorlisten i både USA, EU og Tyrkia.

– Vi har vært i kontakt med YPG i dag, og de forsikrer oss om at de kommer til å forlate området. De ønsker en våpenhvile, og vi mener dette er et utfall som tjener både kurdere og tyrkere. Dette vil bidra til langsiktig fred og stabilitet i området, sier Pence på pressekonferansen.

De kurdiske gruppene har så langt ikke kommentert avtalen, og var ikke representert under samtalene i Ankara.

Pence måtte svare på kritiske spørsmål om YPGs behandling av religiøse minoriteter. Visepresidenten kunne forsikre at religiøse minoriteter er prioriteres.

USA vil ha «diplomatisk nærvær»

Mens USA ikke kommer til å ha militære styrker i området, forteller Pence at amerikanerne vil ha et diplomatisk nærvær i området. USA vil videre bistå med humanitær nødhjelp.

– Vi er videre enige om at både Tyrkia og USA skal jobbe sammen for å motarbeide vår felles fiende IS, sier Mike Pence.

– Det er mye arbeid som gjenstår. Jeg mener Tyrkia vil tjene på denne avgjørelsen, sier utenriksminister Mike Pompeo.

– Dagens våpenhvile er takket være president Trump og president Erdogan, og det gode forholdet dem i mellom, sier visepresidenten.

Presset president

Sammen med utenriksminister Mike Pompeo ankom Pence det tyrkiske presidentpalasset torsdag ettermiddag.

Pence og resten av Trump-administrasjonen har vært under kraftig press fra sine egne for å få en slutt på konflikten. I går passerte Representantenes Hus et tverrpolitisk vedtak som fordømte Trumps avgjørelse om å trekke ut amerikanske styrker fra området. Både demokrater og republikanere går hardt ut mot presidentens tilbaketrekning.

– Til de som mener at Midt-Østen ikke betyr noe for USA, husk 11. september. Vi tenkte at Midt-Østen ikke betydde noe 10. september, sier senator og Trump-tilhenger Lindsey Graham, med en tydelig henvisning til Trumps kommentar om at Syria «ikke er vårt problem».

Et lekket brev fra Trump til Erdogan kastet ytterligere skygge over møtet torsdag. I brevet skal Trump ha oppfordret Tyrkias statsminister til å «ikke være en tøffing», og truet med å «ødelegge Tyrkias økonomi». Torsdag rapporterer flere medier at Erdogan skal ha «kastet brevet i søppelet».