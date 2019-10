Markus Henriksen er tilbake hos sin arbeidsgiver Hull City etter å ha spilt både mot Spania og Romania i EM-kvalifiseringen for Norge.

Midtbanespillen spilte også for Norge mot Sverige forrige måned. Det er imidlertid de tre eneste kampene han har spilt har fått spille på det øverste nivået denne sesongen.

For i Hull City er nordmannen helt ute i kulden.

Manager Grant McCann fastholder at Henriksen ikke kommer til å få spilletid for Hulls A-lag i Championship fremover, til tross for at 27-åringen får spille for det norske landslaget.

– Nei, det gjør han ikke. Som jeg har sagt tidligere, så har vi spillere som har forpliktet seg til klubben siden sesongoppkjøringen, og det er der vi fremdeles er, sier McCann på en pressekonferanse, ifølge lokalavisen The Hull Daily Mail.

– Dette er den eneste riktige måten å gjøre det på. Vi ønsker å vise vår tillit til spillerne vi har hentet til klubben, som Da Silva Lopes, Honeyman, og unge spillere som Batty og Kevin Stewart. Jon Toral er dessuten tilbake fra skade, så med tanke på midtbanespillere så er jeg veldig fornøyd med de som spiller nå, sier han.

– Det er som det er

Markus Henriksen har avslått å signere ny kontrakt med Hull, og det er hovedgrunnen til at nordmannen er helt ute i kulden i Championship-klubben.

– Markus ble tilbudt ny kontrakt for et par uker siden, og det er som det er. Han blir ikke behandlet annerledes enn andre. Han kommer til trening hver dag, og er en god profesjonell. Men akkurat nå har vi god konkurranse og gode spillere i den posisjonen han spiller, konkluderer McCann.

Det meste tyder nå på at Henriksen forlater Hull i januar, eller som Bosman-spiller når kontrakten går ut ved sesongslutt. Frem til det må Henriksen nok belage seg på å spille U23-kamper for Hull. Det bekymrer ikke Norges landslagstrener Lars Lagerbäck.

– Markus er en spiller som ikke jeg opplever tar så mye skade av bare å spille U23-kamper. Han er en fysisk sterk toveisspiller, og var viktig spesielt da vi møtte Sverige og nå når vi skal møte Spania, sa Lagerbäck til TV 2 Sporten under landslagsoppholdet nylig.

Henriksen: – Jeg frisk og klar

Overfor TV 2 Sporten gjorde Henriksen det klart at han forholder seg profesjonelt med tanke på situasjonen i Hull.

– Jeg har gitt klar beskjed om hva jeg mener. Jeg er klar og jeg er frisk. De som skjønner litt fotball forstår at du går ikke fra å være kaptein og å ha gjort en kjempesesong til plutselig ikke å være god nok for en 20-mannstropp. Hva som skjer vil jeg ikke si så mye om selvfølgelig, men det eneste jeg kan gjøre er å gi beskjed om at jeg er «fit» og klar. Og hvis de vil bruke meg, så er jeg der, slo han fast forrige uke.