Innrømmer at Bodø-kunstgress havnet i Kroatia

TV 2 har avslørt at det slitte kunstgresset fra Nordlandshallen, som mange mener var farlig å spille på, ble solgt videre til en barne- og ungdomsklubb i Kroatia. Til tross for at baneeier Bodø kommune hadde betalt over en halv million kroner for å få det kastet på godkjent mottak.

Det estiske firmaet ASIE var de som skulle hjelpe kommunen med å bli kvitt kunstgresset. I en e-post til TV 2 har firmaet tidligere nektet for at det er Bodø-gresset som har funnet veien til Kroatia.

Nå har ASIE-eier Raul Lättemägi uttalt seg til avisen err.ee. Der bekrefter han nå at TV 2s opplysninger stemmer.

Men han mener TV 2 har innhentet meninger om kunstgresset fra folk som ikke har god nok kjennskap til dets tilstand.

– Gjenbruk av kunstgress er den mest ressurseffektive løsningen. Vi og kundene våre ser ikke noen feil i denne prosessen. Andre mennesker, som jobber for konkurrerende firmaer i Kroatia, har også kommentert, noe som betyr at de ikke har oversikt og ingen fakta, sier Lättemägi til err.ee.

Han mener kvaliteten på banen i Kroatia er fin. Han hevder også at Bodø kommune skulle bruke 550 kvadratmeter av gresset til treningsunderlag og at det viser at kvaliteten var god.

Den siste påstanden synes ikke Lars Bang i Bodø kommune noe om:

– Det stemmer ikke at vi sparte på 550 kvadratmeter, som de hevder. Vi hadde en brann på Bankgata kunstgress i Bodø. Her brukte de beste 150 kvadratmeterne fra det gamle Nordlandshallen-dekket og skjøtet det inn. Dette et område der en hel del er utenfor sidelinjen ved benkene, så det blir uansett ikke brukt så mye i selve spillet.

Fastholder at gresset var for dårlig

Han er heller ikke enig i at gjenbruk var det beste her.

– Nei, det var ikke avtalen. Avtalen var at det skulle leveres av ProTurf til godkjent mottak. Så har vi hørt selv at de ikke har kontroll. Så det viser at kontrollen i hele systemet er for dårlig. Noen har ikke tatt det på alvor, og de utenlandske aktørene ASIE har virker å ha funnet en ulovlig forretningsvirksomhet.

– Hva tenker du om at dere har brukt 571.000 kroner på å kaste en bane som ikke blir det?

– Vi har hatt forutsetning i anbudet og avtalen at avfallet skulle til godkjent avfallsmottak. Der vil derfor virke konkurransevridende når noen har sett sitt snitt i å selge den videre. Med tanke på markedsføringslover vil jeg tro at det riv ruskende galt det som har skjedd. Det var ikke noe godt gress, dette kan både vi i kommunen og de i Nordlandshallen bekrefte. Kunstgresset var ødelagt. Derfor ble det skiftet etter kun seks år. Hvis det var restlevetid, ville vi lagt det på egne skoler eller løkker. Det har vi gjort i flere tilfeller opp gjennom årene, men dette gresset var ubrukelig.