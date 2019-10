Tror tekniske funn kan avsløre de som står bak

31. oktober i fjor kom Tom Hagen hjem til familiens hus i Sloraveien på Fjellhamar. Ved halv to-tiden om ettermiddagen fant han et trusselbrev fra en ukjent person.

Brevet lå i en konvolutt.

Beskjeden var klar: Vi har din kone og du må ikke kontakte politiet. Han fikk også instrukser om hvordan han kunne betale et løsepengebeløp på ni millioner euro for å få sin hustru tilbake.

I snart ett år har brevet stått sentralt i etterforskningen. Torsdag gikk politiet ut og sa at trusselbrevet er produsert i Tyskland og at det trolig er solgt på Clas Ohlson.

Politiet mener også at papiret som trusselbrevet er skrevet på er produsert i Portugal.

Politiinspektør Tommy Brøske ønsker ikke å kommentere hvilke eventuelle tekniske spor som er sikret på brevet og konvolutten, men muligene er mange.

ETTERFORSKER BREDT: Politiinspektør Tommy Brøske står i spissen for etterforskningen i forsvinningssaken. Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen har blitt utsatt for en alvorlig kriminell handling. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Mye å tenke på

Kriminaltekniker Per Angel, som jobbet i Kripos fra 1992 til 2017, sier at det er gode muligheter for å finne fingeravtrykk på ark.

– Papir er meget godt egnet for å finne fingeravtrykk. Unntaket er hvis det er veldig porøst, for eksempel toalettpapir. På printerark holder avtrykkene seg godt, sier Angel.

– Hvordan går politiet frem når de får et brev av denne typen?

– Når man har et trusselbrev, er det mye man skal tenke på. Det være seg å gjøre DNA-undersøkelser, undersøke fingeravtrykk og å gjøre dokument- og skriftanalyse. Dette må skje i riktig rekkefølge.

Sjekker databaser

Faren for å ødelegge DNA-materiale gjør at dette er det første politiet bør sikre. Deretter kommer fingeravtrykk.

– En veldig viktig del av jobben til politiet er å sjekke spor inn og ut av saken. Noen spor kan for eksempel stamme fra personer med lovlig adgang til saken, sier Angel.

ERFAREN: I over 25 år jobbet Per Angel som kriminaltekniker i Kripos. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

En vanlig utfordring politiet kan stå overfor, er at de kan finne både DNA og fingeravtrykk uten å vite hvem det stammer fra.

Dermed kan de ha spor fra gjerningspersonen uten å vite hvem vedkommende er.

– Det er vanlig at man først sjekker den norske databsen. Dersom man ikke finner noe der, kan man sende det videre til Interpol slik at politi i andre land kan søke i sine baser.

Kan sjekke limet

Bente Mevåg, som i mange år har jobbet med undersøkelser i straffesaker, sier på generelt grunnlag at alle berøringer på et objekt gir mulighet for avsetting av DNA, for eksempel hudceller fra hendene.

– Men det er ikke gitt at dette skjer. Det er stor forskjell på i hvilken grad ulike personer avsetter DNA. Det varierer også fra situasjon til situasjon, sier Mevåg, som legger til at det i mange tilfeller kan være vanskelig å sikre denne typen spor.