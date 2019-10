Kvinnene som kom over den store haugen med delvis nedgravd mynt ved en tilfeldighet mens de lette etter en sjelden type sopp.

Hundretusenvis av mynt

– Det var to damer på sopptur som gikk og vente på ting og tang i terrenget da de kom over det som trolig er flere hundre tusen mynt. De lurte på hva de skulle gjøre med det, men etter litt rådføring ringte de til oss i Det norske Myntverket, sier styreleder i Samlerhuset og Det Norske Myntverket, Ole Bjørn Fausa, til TV 2.

Trolig har mynthaugen ligget på stedet i nærmere 70 år, altså siden begynnelsen av 50-tallet, mener eksperter.

Forbløffet

Kvinnene som fant myntene ble forbløffet og det ble Fausa også.

– Det første jeg tenkte var «Jøss». Det er vel et funn man bare gjør en gang i livet, sier han.

Det er sannsynligvis snakk om opp mot flere tonn med mynt.

– Vi er opptatt å komme til bunns i saken. Noe lukter kriminelt. Det ligger ikke tonnevis med mynt i skogen hvis alt var i sin skjønneste orden, sier Fausa.

– Det kan både være snakk om utbytte fra kriminelle handlinger som eksempelvis ran av pengetransport, eller så kan de også ha kommet direkte fra Myntverket. Uansett er det foreløpig et stort mysterium med hensyn til både hvordan de havnet der de gjorde og hvorfor de ble liggende. Forhåpentligvis vil nærmere undersøkelser kunne gi svaret, sier Fausa.

MYNTFUNN: I haugen er det flere tusen mynt i valørene ett, to og femører. Tidens tann har tæret på dem, men i midten av haugen fantes mynt som lot seg identifisere. Foto: Samlerhuset.

Vil til bunns i mysteriet

Eksperter fra Det Norske Myntverket og Samlerhuset forsøker å få klarhet i hvor myntene kommer fra, og hvordan de havnet i skogen.

– Vi har orientert politiet om dette, men uansett er det foreldet hvis det ligger noe kriminelt bak, sier Fausa.

Foreløpige undersøkelser viser at kobbermyntene er preget med «H7», kong Haakon VIIs monogram, hvilket betyr at de er utgitt mellom 1946 og Haakons død i 1957. Myntene har, etter hva jeg kunne se, valørene ett, to og fem øre. Under krigen ble disse valørene slått i jern, men myntene på funnstedet er i kobber, sier

Fausa forklarer at Nazistene fjernet kongemonogrammet under krigen, så det faktum at myntene har et slikt monogram indikerer at de er utgitt mellom 1946 og Haakons død i 1957.

Kjenner ikke til tyveri

Myntene er produsert ved det Norske Myntverket AS som ble etablert på Kongsberg i 1686, altså ikke så altfor langt fra funnstedet.

– Hvis de stammer derfra kan de har blitt fjernet på uhederlig vis. Så vidt vi vet har det aldri vært noen ran fra Myntverket, men vi går gjennom alle arkiver for å komme til bunns i saken, sier Fausa.

Myntene ligger fremdeles på funnstedet mens man avklarer rettigheter mtp eventuelle grunneiere og ønske fra politimyndigheter.