Lørdag 15.30: Se Tottenham – Watford

Forrge sesongs Champions League-finalist Tottenham har nær sagt fått en krisestart på årets sesong.

Laget tapte nylig 2-7 i gruppespillet mot Bayern München i Champions League, og måtte se seg slått 3-0 av Brighton i forrige runde i Premier League.

Etter åtte serierunder ligger Tottenham på en foreløpig skuffende åttendeplass på Premier League-tabellen med elleve poeng. Liverpool topper med 24 poeng.

Flere eksperter og fans mener manager Mauricio Pochettino nå må få Tottenham-ledelsen til åpne lommeboken og kjøpe nye spillere i januar for å unngå en skikkelig fiasko-sesong.

Ønsker seg ikke nye spillere

Men Mauricio Pochettino er ikke enige med dem som mener Tottenham må hente nye spillere inn i troppen i januar for å snu trenden.

– Jeg har ikke tro på det. Jeg har tro på de spillerne vi har i Tottenham i dag. Men respekterer meningen til de som sier vi må hente nye spillere, sier Pochettino på pressekonferansen foran lørdagens TV 2 Sport Premium-sendte oppgjør mot Watford.

Og slår fast:

– Dersom det kun er opp til meg, så vil jeg satse på de spillerne vi har i troppen nå fordi alle har de kvalitetene som trengs, varsler argentineren, ifølge BBC.

Han opplyser om at Christian Eriksen trolig går glipp av kampen mot Watford på grunn av en skade playmakeren pådro seg under landslagsoppdraget med Danmark. Hugo Lloris er fremdeles skadet, mens Giovani Lo Celso og Ryan Sessegnon er tilbake i full trening.

Dier: – Vi skal snu dette

Tottenhams midtbanespiller Eric Dier innrømmer at nederlaget mot Brighton forrige serierunde var tungt å svelge. Han føler seg imidlertid sikker på resultatene snart vil snu for Spurs.

– For å være ærlig, så ville jeg spille kamp igjen dagen etter at vi tapte mot Brighton, sier han til Tottenhams hjemmeside.

– Samtidig handler det om å få hodet på rett plass igjen. Forhåpentligvis er det akkurat det vi kommer til å gjøre. Alle – spillerne, støtteapparatet og fansen – må stå sammen og snu dette. Jeg føler at mentaliteten i gruppen er at vi skal kjempe oss gjennom dette. Jeg ønsker ikke at vi blir et lag som lar situasjonen eskalere og bringe oss ytterligere ned. Jeg ønsker at vi står opp og kommer oss gjennom dette, og den følelsen deler jeg med alle i klubben, sier han.