Hareides syn på Ropstad

I det siste kapittelet i boken gjenfortelles en samtale mellom Hareide og Erstad så sent som etter lokalvalget i 2019. Der kommer det frem at Hareide mener avstanden mellom han og Ropstad er større enn de trodde på forhånd.

«Vi forstod i løpet av høsten at vi er mye mer uenige enn vi trodde på forhånd. Vi er nok litt like som personer på den måten at ingen av oss liker konflikter», skal Hareide ha sagt i september i år.

«Personlig håper jeg han skal lykkes, men politisk var nok forskjellene større mellom oss enn jeg trodde 28. september for et år siden. Jeg har en godhet for Kjell Ingolf den dag i dag, men jeg er nok mer uenig i politikken hans og hans politiske vurderinger både den høsten og etter den høsten», er Hareide sitert på.

– Hva legger Hareide i at han er mer uenig med Ropstad enn han trodde?

– Jeg tror det handler om at de trodde de var tettere politisk enn de i realiteten var. Da høsten viste at forskjellen var større, var det en Aha-opplevelse for begge to, sier Erstad.

Erstad sier han i dag er usikker på sin tilhørighet til partiet.

Holdt nestlederne utenfor

I boken kommer det frem at Hareide og hans nærmeste lenge planla veivalget.

«Først skulle vi lansere boka til Knut Arild, der han streket opp de lange linjene, det som virkelig betyr noe. Deretter skulle han holde en tale, der han klart og tydelig ga sitt råd til partiet. I etterkant skulle hele KrF få diskutere det historiske veivalget, før et ekstraordinært landsmøte endelig avgjorde saken.»

– Hareide bestemt seg i slutten av våren 2018, sier Erstad til TV 2.

– Når begynte egentlig du og Hareide å planlegge et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet?

– Knut Arild skjønte vel at han ikke kunne bli i posisjonen som vippeparti rundt mars 2018. Hvilken tid han begynte å si han bestemte seg for Arbeiderpartiet husker jeg ikke, men kanskje forsommeren 2018.

I boken kommer det også frem at Hareide hadde flere samtaler med Støre, men at det var for risikabelt å inkludere nestlederne i møtene. Han hadde også samtaler med Solberg i statsministerboligen med Solberg.

– Vil du si det var illojalt av Hareide å samtaler med Støre uten å involvere nestlederne?

– Det vil jeg ikke si. Han hadde fått i oppdrag å ha samtaler med Jonas Gahr Støre og Erna Solberg, sier Erstad.

TV 2 er kjent med at Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad mener de ikke ble orientert om hvor Hareide hadde landet før to dager før talen den 28. september. De hadde fått noen signaler, men få dager før de ble orientert, skal Ropstad i fortrolige samtaler fortalt sine nærmeste at han ikke trodde Hareide ville lande på et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Bollestad og Ropstad følte seg sveket da de fikk høre om møte mellom Hareide og de to KrF-nestorene Kjell Magne Bondevik og Einar Steensnæs. De to daværende nestlederne mener Hareide informerte KrF-veteranene før han informerte nestlederne, ifølge kilder tett på de to.

Erstad mener nestlederne ble orientert før det.

– Jeg tror de hadde klarhet i det mot slutten av våren og tidlig forsommeren. Da begynte han åpent å dele om hvor han lå nærmest, og i august eller september var de helt sikre på det.

– Men innholdet i talen fikk de ikke vite om?

– Det var veldig få. Selv var ikke helt klar om innholdet før dagen før.

– Du skriver ikke om møtene som skal ha vært med Bondevik og Steensnæs. Visste de noe før nestlederne ble orientert?

– Nei, det tror jeg ikke og jeg var heller ikke involvert i det.

– Et bilde jeg ikke kjenner meg igjen i

Verken Kjell Ingolf Ropstad eller Olaug Bollestad vil la seg intervjue om saken.

TV 2 har sendt flere spørsmål til KrF-ledelsen.

«Når ble dere orientert om talen og Hareides valg?»

«Ble dere orientert før eller etter møtet mellom Bondevik og Hareide, og Hareide og Steensnæs?»

I en skriftlig kommentar skriver Bollestad:

– Dette er Erstad sin fortelling, hvor han deler sine oppfatninger og opplevelser. Jeg har respekt for at han ønsker å gjøre det, men på en del punkter har jeg nok en annen oppfatning både av hva som skjedde og hvorfor det skjedde. Det tegnes et bilde som jeg ikke kjenner igjen.

– Det har liten hensikt å dvele ved en krevende samarbeidsdiskusjon i partiet. Jeg er opptatt av at sammen kan bygge KrF for framtiden og få gjennomslag for våre saker– som en bedre hverdag for familier, levende distrikt, bekjempe klimakrisen og internasjonal rettferdighet.

Ropstads kommentarer er:

– Alle vet at KrF har vært gjennom et opprivende samarbeidsvalg, det har vært en tøff periode for vårt parti.

– Nå har partiet tatt et valg. Mitt fokus er på å bygge opp tilliten, samle og bygge partiet.

– Det er ulike virkelighetsforståelser om hva og hvorfor ting utartet seg som de gjorde i høst. Jeg er glad for den støtten jeg har fått av Knut Arild Hareide.

Knut Arild Hareide har ikke besvart TV 2s henvendelser.