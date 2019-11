Året er 1999. Årtusenskiftet nærmer seg med stormskritt. De aller kuleste jobber med IT og investorene investerte velvillig. At dot-com-bobla skulle sprekke, med et kjempe-smell ett års tid senere var vi lykkelig uvitende om.

Det vi derimot var bekymret for var den store millenniums-buggen. Ville PC-en, internett og mobilen med alle de kjøpte ringetonene virke 1. januar 2000? Hva med baken og datasytemene. Ville vi fortsatt ha penger? Og bilen med all den moderne elektronikken – ville den starte?

Apropos bil. De aller kuleste gikk og ventet på nye og frekke Audi TT. Interessen for modellen var stor og ventetiden på opp mot et år på sportsbil-nykommeren.

Men det begynte før det. Allerede i 1995 ble bilen vist. Som konsept. Om over 20.000 meldte sin interesse, lovte Audi å sette den i produksjon. Interessen var enorm og en samlet motorpresse hyllet bilen.

Bilen ble bygget på den såkalte PQ34-plattformen som den deler med biler som blant annet VW Golf Mk4 og Audi A3.

Motoren var også en kjenning. Nemlig VW-konsernets velkjente 1,8 bensin motor med turbo og fem ventiler per sylinder. I grunn-utgaven av Audi TT gav den 180 hestekrfter og bilen hadde forhjulsdrift.

Audi TT er kanskje mer særegen enn direkte pen? At den er i ferd med å bli en klassiker er det ingen tvil om.

De snurret ...

Man kunne,så klart, få TT med Audis quattro firehjulsdrift, mens topputgaven til å begynne med hadde samme 1,8 liters motor på 225 hk. Den hadde firehjulsdrift som standard.

Senere, i 2003, ble TT også tilgjengelig med en 3,2 liters VR6-motor. Det gjorde den ikke mindre morsom ... samtidig ble den også tilgjengelig med DSG-girkasse i kombinasjon med denne motoren.

De tidligste bilene hadde imidlertid en stor svakhet. de kunne rett og slett snurre rundt om man slapp gassen i litt høy hastighet i en sving. Bakhjulene mistet simpelt hen veigrepet.

Men Audi tok kjapt affære. Bilen fikk montert en liten bakspoiler som gav større marktrykk i høy hastighet. Den fikk også nye støtdempere bak og modellene med firehjulsdrift fikk nye stabilisatorstag både foran og bak, mens bilene forhjulsdrift fikk nye stabilisatorstag foran. Man kunne også få ettermontert ESP-antiskressystem mot en liten pengesum.

I USA ble det i igangsatt ett massesøksmål mot Audi. Det gikk ut på at på de første årsmodellene av bilen (199 - 2003) holdt ikke registerreimen så lenge som det skiftintervallet var oppgitt til. Dette kan jo være smart å ha litt i mente om man ser etter en slik bil på bruktmarkedet.

Større Audi? Nå får du luksusbilen for 100.000 kroner

Interiøret er også ganske ikonisk. Med blant annet med de runde luftdysene som fulgte Audi i mange år.

Dette må du betale nå

Men mye har skjedd på de 20 årene som har gått siden bilen var ny. Nå kan du få kan du få en Audi TT for samme pris som du må betale for vinterhjulene til en ny Volvo.

De billigste koster under 30.000 kroner. I den prisklassen får du ikke noe kjempestrøket og super-flott. Men en grei bruksbil med patina og som kanskje trenger noe småfiks, men som virker og går som den er.

Vi snakker fort om 17 - 20 år gammel bil hvor speedometeret har gått rundt både en og to ganger. Så – ja vi snakker skikkelig bruktbil.

Klarer du deg med minste motor og forhjulsdrift så er det en del å spare på det. Da kan du få en ganske grei bil som ikke har gått griselangt for 50.000 kroner.

For 100.000 kroner skal du få en fin 225 hesters TT quattro som her vært entusiast-eid, kanskje ikke vinterkjørt de siste årene og med en kilometerstand på rundt 100.000. Verre er det faktisk ikke... Og det er jo liksom den første generasjonen som er den "ekte" TT-en. Og er bilen som denne artikkelen primært handler om.

Andre generasjon ble mer Audi og mindre TT.

Flere generasjoner

Andre generasjon av bilen kom i 2006. Den mistet, i manges øyne, mye av særpreget første generasjon av bilen bød på. Den ble mer lik den øvrige Audi-familien og mye av av den opprinnelige TT-magien forsvant. Den fikk et enda bredere spekter av motorer å velge mellom. Også diesel! Kanskje sistnevnte kan bli en klassiker?

Prisene på andre generasjons TT starter på rundt 100.000 kroner. Da får du en ti år gammel bil som har gått 100.000 kilometer. Prisene for denne fortsetter opp til rundt 300.000 kroner og drøyt det.

Den tredje og siste generasjonen TT kom i 2015. Prisene for denne starter på rundt 350.00 kroner og oppover.

Om du er i markedet for en rimelig Audi TT, er det absolutt en del ting å være oppmerksom på og som man må sjekke før man kjøper. Men leter man opp en hel, pen og velholdt bil i god teknisk stand så byr forsatt denne lille coupeen, alternativt cabrioleten, på mye bil-moro for pengene.

TT finnes også som cabriolet for deg som liker å lufte luggen ...

Dette må du sjekke før kjøp

Det finnes rundt 100 Audi TT tilsalgs i Norge til enhver tid, så det er liten grunn til å forhaste seg. Se på flere biler. Sammenlikn tilstand, alder, kilometerstand og selvfølgelig priser. Ofte er det smart å legge litt mer penger i å skaffe seg en en så god bil som mulig framfor å gå løs på et billig eksempler som krever mye påkost.

Obligatoriske sjekkpunkter er bremser, hjuloppheng og alle kuler, ledd og stag i forstillingen.

Sjekk også dekkene nøye. Motoren på 1,8-liter er i utgangspunktet pålitelig rent makanisk. Men pass på at registerreimen er fersk. Vannpumpen kan lekke og oljelekkasjer under motoren forekommer også. Selvfølgelig kan turboen havarere også. Om bilen feiltenner er det ofte MAF-sensoren (luftmengdemåleren) som er defekt, eller tenger rengjøring.

En del av bilene er kjørt hardt av mange eiere, så en skikkelig test av drivverket, og særlig clutch og girkassen er på sin plass. Selve quattro firehjulsdriftsystemet er solid og det er sjelden feil på dette.

På 3,2-liters motoren har det vært feil på kamkjedene. Det er dyrt. DSG-kassene til Audi / VW er heller ikke feilfrie. Sjekk nøye.

På cabrioletutgaven bør kalesjen sjekkes grundig. En ny er kostbar. Sjekk også at interiøret er helt pent om komplett. TT har hatt en del feil på selve instrumentene også. Bensinmåler og turtelleren må ofte byttes.

Sjekk også nøye at alle elektriske funksjoner virker som de skal. Ikke glem klimaanlegget.