Demonstrasjonen fant sted på togstasjonen Canning Town øst i London, tidlig torsdag morgen.

Tok saken i egne hender

Personer som skulle rekke morgentoget til jobb ble forhindret av aktivister fra klimagruppen Extinction Rebellion.

Demonstrantene hadde stilt seg på på taket til toget, og forhindret det i å forlate perrongen. Det satt sinnet i kok hos morgentrøtte engelskmenn.

Etter at det dannet seg voldsomme køer på perrongen, tok noen av passasjerene saken i egne hender og dro aktivistene ned fra togtaket.

Buddhistisk munk sto bak

Hendelsen ble fanget på film, og har blitt fordømt av britisk politi.

Det britiske transportpolitiet har arrestert åtte personer, og omtaler hendelsen som «uakseptabel» ifølge The Telegraph.

Avisen melder at en av demonstrantene er en buddhistisk munk, som allerede har blitt arrestert «flere ganger» denne uken. Mannen har gitt avkall på buddhismen for å demonstrere med Extinction Rebellion på heltid.

Totalforbud mot protester

Commuters now physically dragging protestors from the roof of the train. @itvlondon pic.twitter.com/gDkXfJNxmL — Holly Collins (@HollyJoCollins) October 17, 2019

Mens de ansvarlige passasjerene fordømmes av politiet, er også Extinction Rebellion svært upopulære blant Londons innbyggere. Mandag nedla politiet et forbud mot miljøbevegelsens klimaprotester i den britiske hovedstaden.

Hensikten med forbudet er å hindre «omfattende, pågående uro i samfunnet». Aktivistene har valgt å trosse forbudet, og på tirsdag demonstrerte Extinction Rebellion på Trafalgar Square.

– Vi er bekymret over denne nedbrytningen av demokratiet mens de virkelige kriminelle fortsetter å ødelegge vår planets helse, sier talskvinne Zion Lights, til CNN.

Global bevegelse

Extinction Rebellion ble etablert i London for et år siden og har vokst til å bli en internasjonal bevegelse. Klimagruppen har markert seg med demonstrasjoner over flere steder i verden, med aksjoner basert på sivil ulydighet for å vekke oppmerksomhet rundt klimaforandringene.

Tidligere i oktober ble mer enn 60 personer arrestert for å blokkere veier utenfor London City Airport. Under den samme demonstrasjonen ble to personer arrestert for å forhindre flyavganger.

Samme måned ble en rekke demonstranter med tilknytning til gruppen pågrepet i både Nederland, Tyskland, New Zealand og Australia.

Extinction Rebellion er aktive også i Norge, og i august arrangerte gruppen en demonstrasjon mot Brasils ambassade i Oslo for å markere motstand mot avskogingen av Amazonas.