Kaotisk situasjon i Nord-Syria hindrer hjelp til hundretusener av flyktninger

Mange av flyktningene har søkt seg sørover og bort fra den syrisk-tyrkiske grensen, der luftangrep og harde kamper har gjort det uutholdelig å være for sivilbefolkningen.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har de tyrkiske luftangrepene rammet både militære og sivile mål, og en rekke byer og landsbyer er nå fullstendig forlatt.

Eksilgruppen meldte torsdag at en helseklinikk i byen Ras al-Ain er angrepet av tyrkiskstøttede syriske opprørere, og at verken pasienter eller ansatte greier å komme seg ut. Syrisk-kurdiske myndigheter har bedt om en humanitær korridor ut av byen slik at sivile kan evakueres.

SOHR anslår at 300.000 mennesker er drevet på flukt siden Tyrkia og tyrkiskstøttede syriske opprørere gikk til angrep på områder nordøst i Syria onsdag forrige uke. Det er 110.000 flere enn hva FN-organisasjonen IOM anslo tidligere i uka.

Offensiven er rettet mot områder som de siste årene har vært kontrollert av kurdisk milits. Mange av innbyggerne er kurdere, men det bor også en rekke andre etniske grupper i regionen.

Vannverk ødelagt

Tusenvis av flyktninger befinner seg nå i Hasaka lenger sør, der byens største vannverk er ødelagt som følge av kamper og granatangrep.

Flere titall skoler brukes til å innkvartere flyktninger, mens andre får bo hos lokalbefolkningen. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) jobber med å få vann ut til hundretusener av mennesker.

De siste dagene har det også kommet flyktninger til den selvstyrte kurdiske regionen i Nord-Irak. De forteller at de først gikk flere dager til fots før de nådde den irakiske grensen og ble kjørt videre i busser.

– Folk døde i gatene. Det fantes verken vann eller strøm. De har kuttet alt for sivilbefolkningen, sier den syriskkurdiske kvinnen Jamila til SVTs reporter i Bardardash.

Flere av flyktningene som har ankommet Irak, tror de aldri vil kunne vende hjem igjen etter at kurdiske ledere inngikk et smertefullt kompromiss med regimet i Damaskus for å stanse den tyrkiske offensiven.

Hjelpearbeidere frykter hevn

På syrisk side av grensen har nesten alle utenlandske hjelpearbeidere blitt evakuert til områder lenger unna grensen til Tyrkia. Lokalt ansatte jobber videre, selv om de frykter represalier hvis de havner i hendene på tyrkiskstøttede syriske opprørere eller syriske regjeringsstyrker.

Karl Schembri, talsmann for Flyktninghjelpen, sier at volden gjør det vanskelig å nå fram til hundretusener av mennesker som er avhengig av hjelp.