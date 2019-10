Det skriver BA.

Grunnen er det Brann-ledelsen anser som dårlige holdninger før og under hjemmekampen mot Molde for knapt to uker siden.

– Vi har noen interne regler som alle må håndtere. Det har han ikke klart, og da må det få konsekvenser. Det er helt umulig å la ham styre på slik. Jeg skal ha en hel garderobe som jobber sammen, og da må vi ha noen regler som alle følger. Det er ekstremt viktig for meg å ha spillere på benken som er profesjonelle, og under hele min tid i Brann har vi hatt en fantastisk benk. Det kan vi bare ikke ødelegge. Vi har en kultur her som må bevares, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til avisen.

Bamba forklarer Molde-episoden slik:

– Jeg hadde vært ute i fire uker, og jeg hadde så lyst til å spille. Jeg var full av energi og følelser. Jeg hadde så lyst til å spille, og da jeg ble vraket ble jeg veldig skuffet. Jeg skulle ha håndtert det bedre og vært mer profesjonell, sier han.