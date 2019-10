For to år siden gjorde regjeringen flere omfattende endringer i pleiepengeordningen.

Én av disse endringene var at dersom barnet døde, ble foreldrene fratatt pleiepengene på dagen.

Én av de som ble rammet av denne ordningen var Kamilla Spangsberg Kristensen og Mads Thrane.

Da ekteparet mistet sønnen Victor Elliot for seks måneder siden ble Mads fratatt pleiepengene på dagen, mens Kamilla fikk beholde sine.

– Det er rart at det skal være forskjell på min og Kamilla sin sorgprosess. Vi begge har mistet barnet vårt, sier Mads og fortsetter:

– Med denne ordningen sier staten at jeg ikke er berettiget til sorg på samme måte. Hadde det vært opp til dem skulle jeg møtt på jobb, og fortsatt etter beste evne.

– Haster å rydde opp

I sommer lovte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at hun skulle se på saken på nytt. Nesten fire måneder senere er det fortsatt ingen endring.

– Dette er under enhver kritikk. Jeg mener det haster å rydde opp. Dette handler om familier i en svært sårbar situasjon som har blitt offer for uforsvarlig hastverksarbeid fra regjeringen, sier Ap-politiker og medlem i arbeids- og sosialkomiteen, Elise Bjørnebekk-Waagen til TV 2.

Hun mener den tidligere ordningen var der for en grunn, og at dette er helt hårreisende fra regjeringens side.

– Jeg forventer at dette står øverst på statsrådens prioriteringsliste, sier Bjørnebekk-Waagen videre.

– Forferdelig situasjon

Partileder i SV, Audun Lysbakken sier at foreldre som mister et barn er i en helt forferdelig situasjon, og at det siste de trenger er å tenke på hvordan de skal klare seg økonomisk.

– Med regjeringens endringer fra 2017 blir alle kuttet tvert i pleiepenger når de mister barnet. Det går ikke an. Vi mener alle som mottar pleiepenger når barnet dør må få en forutsigbarhet, sier Lysbakken til TV 2.

Nå forventer SV-lederen at Lysbakken rydder opp.

– Regjeringen har gjort en rekke omfattende innstramminger i pleiepengeordningen. SV har kjempet mange kamper på Stortinget for og prøve å løse dette. Nå forventer vi at regjeringen ordner opp, slik at disse familiene ikke får kuttet inntekten når de samtidig står i en livskrise, sier han.

– Fullstendig feil

Statssekretær i arbeid- og sosialdepartementet Guro Angell Gimse er helt uenig i kritikken som kommer fra SV og Arbeiderpartiet.

– SV og Ap har virkelig frekkhetens nådegave når de later som om de rødgrønne partiene stod opp for de syke barna. Det er fullstendig feil. Det er denne regjeringen som har sørget for en utvidet og mer rettferdig pleiepengeordning for familier med alvorlig syke barn, sier Angell Gimse til TV 2.