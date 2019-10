For 22 år siden forsvant Gjermund (70) sporløst: – Et mysterium

Prøvde å advare Gjermund

Gjermund Stråbø var dårlig til bens, men gikk sine faste daglige turer til Stavanger sentrum. Der spiste han alltid middag på Frelsesarmeens kafé Nikodemus.

Daglig leder på kafeen, Finn Jeppesen, husker Gjermund godt som en hyggelig gjest, men fryktet at han kunne havne i trøbbel.

Atle Øgreid (til venstre) og Finn Jeppesen. Sistnevnte prøvde å advare Atles onkel Gjermund mot å snakke høyt om pengene sine. Foto: Åsted Norge

– Han snakket om pengene sine. At han hadde så og så mye penger. Det bekymret oss. Han hadde jo klientell rundt seg som lyttet på det. Vi advarte ham og sa «hør her kjære venn, ikke si så mye om det», forteller Finn Jeppesen, som i likhet med Atle er sikker på at Gjermund ble utsatt for noe kriminelt.

– De søkte jo i Breiavannet og utenfor hurtigbåtterminalen, Røde Kors gikk manngard og de søkte i kloakken, men de fant ham ikke, forteller Atle.

Kvinne misbrukte Gjermunds bankkort

Forsvinningssaken ble et større og større mysterium for politiet og Gjermunds familie. Et par uker etter hans forsvinning ble lommeboken hans funnet i en park 200 meter fra hybelen hans. Den var tom. Dagen etterpå ble en kvinne arrestert da hun prøvde å ta ut penger med Gjermunds bankkort.

– Hun innrømmer at hun at har gjort innbrudd og funnet dette her, men kjenner ikke til forsvinningen, forteller politiinspektør Rossebø.

Kvinnen ble dømt for bedrageri, men forsvinningssaken forble uløst.

Først i 2008, over ti år senere, ble saken gjenåpnet da et partert lik ble funnet i hagen til Gjermunds husvert og venn, Mirza Ghulam Hussain.

Makabert likfunn

Hussain drev en kolonialbutikk i huset hvor han også leide ut billige hybler. Her bodde Gjermund, til familiens store bekymring, sammen med flere rusmisbrukere og sosialklienter. Ifølge Hussain var Gjermund innom butikken hans hver eneste dag.

^

Da Gjermund forsvant fortalte Hussain til politiet at han hadde snakket med Gjermund den 24. oktober 1997.

Gjermund skal ha sagt at han skulle rusle til byen. Dette vitnemålet ble igjen interessant for politiet ti år senere, da de fant det parterte liket av Hussains svoger, Zahid Mahmood Butt, i Hussains hage.

– I den forbindelse viste det seg også at Hussain eide det huset der Gjermund Stråbø bodde, og hvis vi skal gå ut fra at han forsvant den 24. oktober 1997, så var Hussain den siste som har sett Gjermund i den boligen i hvertfall. Da fant vi grunn til å undersøke litt nærmere, kan det være sånn at Gjermund Stråbø ikke har forlatt boligen sin, men er utsatt for en forbrytelse der? sier Rossebø i politiet.

Gjermund skal ha advart overgrepsoffer

I forbindelse med likfunnet i 2008 valgte en ung mann å kontakte Stavanger Aftenblad.

Han fortalte en rystende historie om det som skal ha vært grove seksuelle overgrep på bakrommet i Hussains butikk. I tiden som fulgte anmeldte 20 unge menn Hussain for lignende overgrep mens de var barn.

Gjermund Stråbø skal ha advart denne mannen mot Mirza Ghulam Hussain. Mannen ble utsatt for grove seksuelle overgrep i bakrommet på Hussains butikk fra han var ni år. Foto: Åsted Norge

Åsted Norge møtte overgrepsofferet som stod fram i Stavanger Aftenblad i 2008. Han husker Gjermund godt fra Hussains butikk, og husker spesielt én samtale de hadde et par måneder før Gjermund forsvant.

– Han sa veldig klart og tydelig «Du må komme deg bort og ikke komme her igjen», forteller mannen.

Mannen forteller videre at han skal ha sett at unge gutter daglig forsvant inn på Hussains bakrom og at Hussain låste butikken mens overgrepene foregikk. Han mener bestemt at Gjermund må ha registrert dette.

– Det er jo en mulighet for at Gjermund Stråbø konfronterte Hussain med de tingene, forteller han.

Politiet håper fortsatt på en løsning

I 2009 ble Hussain dømt til 21 års fengsel i Gulating lagmannsrett for parteringsdrapet på sin egen svoger og flere grove seksuelle overgrep mot unge gutter. Et år senere døde han i fengsel.

Hussain avviste at han hadde noe med Gjermund Stråbøs forsvinning å gjøre, og politiet klarte heller aldri å knytte ham til den.

Politiinspektør Ernst K. Rossebø håper ennå på en oppklaring. Foto: Åsted Norge

Gjermund er fremdeles sporløst borte.

– Hvis saken hadde blitt etterforsket etter dagens standard, så hadde vi kanskje hatt flere opplysninger å gå på og hatt et bedre grunnlag. Men det er jo umulig å si, sånn var det på den tiden, og da var det ikke skjellige grunn til mistanke mot Hussain, sier politiinspektør Rossebø.

Politiet har likevel aldri gitt opp håpet om en oppklaring.

– Derfor ønsker vi alle de opplysningene som måtte forefinnes der ute, de er velkommen til å komme til politiet og fortelle det de vet, sier Rossebø.