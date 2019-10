På to år er alt snudd på hodet: – Det kan ikke vare veldig mye lenger

Ekspertkollega Petter Myhre er enig.

– Liverpool har truffet mye bedre på spillerkjøpene enn Manchester United over lang tid. Den spillerlogistikken de har hatt med kjøp og salg, har vært klasser bedre enn Uniteds, slår Myhre fast.

Han trekker dessuten frem Jürgen Klopps evne til å utvikle spillerne han har hatt til rådighet.

– Han har gjort så å si samtlige bedre enn det de var da han tok over klubben eller hentet dem. Det synes jeg ikke United har klart. Der er det veldig få spillere som har tatt ett eller to steg ekstra, mener den tidligere Vålerenga-treneren.

Manageren(e)

Den neste faktoren bak Liverpools suksess, er manageren, ifølge ekspertene.

– Kontinuitet på trenersiden, svarer Stamsø-Møller kontant.

– De har funnet rett manager, og det har vært nøkkelen. Klopp leverte ikke så bra som en del hadde trodd første halvannen sesong. Det var høye topper og dype daler, men de hadde troen på ham – selvfølgelig hadde de det – og han har bevist at han kan fikse alt. Ingen manager har fikset noe for Manchester United. Jeg sier ikke dermed at det er managerens skyld, men ingen av dem de har ansatt har funnet løsningen på problemene, fortsetter han.

Myhre mener at Klopps tilnærming til kampene har bidratt. Han har hele tiden gått ut for å dominere kampene på et vis Myhre kaller «er en toppklubb verdig», mens José Mourinho var mer opptatt av å kontrollere kampene ved å ta lite sjanser da han var manager.

– Det skapte lite entusiasme. Lederskapet utført av Klopp kontra Mourinho har vært en stor forskjell. Klopp har skapt entusiasme med sin væremåte, både blant spillerne, fans og måten å spille på. Mens Mourinhos lederstil var i litt for stor grad for å dekke for seg selv. Istedenfor å ha en tilnærming som skapte entusiasme blant spillere og fans, var det litt mer traurig å se på.

– Lederne er forskjellige. Liverpool og Klopp har truffet bedre med sin tilnærming, slår Myhre fast.

Stamsø-Møller trekker også frem en siste faktor: At Manchester United ikke lenger er et fryktet lag å møte.

– De har mistet sin «fear factor.» På to år har de gått fra å være ganske skummel til å bli helt ufarlig for hvem som helst – AZ Alkmaar, Crystal Palace, Rochdale, det virker ikke skummet å møte Manchester United, mener han.

