Bilføreren i 20-årene hadde med seg sin gravide samboer i bilen da ulykken skjedde.

I dommen fra Sogn og Fjordane tingrett slås det blant annet fast at sjåføren var så forsiktig som han kunne være, selv om han ikke så syklisten før ulykken skjedde. Retten mener at han ikke holdt for høy fart, og at det var en rekke sammenfallende omstendigheter som førte til ulykken, blant annet lysforholdene med motlys.

I ulykkesrapporten fra Statens vegvesen slås det også fast at sykkelen hadde gamle reflekser og at den 87 år gamle syklisten, som skal ha stått ved siden av sykkelen i tunnelen, ikke hadde på seg refleks eller refleksvest.

Saken ble opprinnelig henlagt av politiet og statsadvokaten på grunn av bevisets stilling, men Riksadvokaten ba om ny etterforskning, skriver Bergens Tidende.

– Det er selvsagt knyttet en viss spenning til om påtalemyndigheten anker dommen, men dommen tyder på at vurderingen til politiet og statsadvokaten, som tidligere henla saken, var korrekt, sier mannens forsvarer Jan Tollefsen til avisen.

(©NTB)