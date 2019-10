I tillegg er han dømt til å betale de etterlatte til sammen 400.000 kroner i oppreisning, samt noe over 50.000 kroner i erstatning til NHO forsikring.

Episoden fant sted ved et garasjeanlegg i et boligområde på Bjørndal i Oslo. En polsk mann ble skutt og drept med maskinpistol.

Den nå dømte 34-åringen erkjente ikke straffskyld etter tiltalen. Han mente drapet var uaktsomt.

Hevder det var vådeskudd

34-åringen ankom Bjørndal i en bil tidlig den aktuelle mars-morgenen. Han kjørte seg deretter fast i snøen.

Offeret, som var på vei til jobb, kom til og forsøkte en kort stund å hjelpe til med å få kjøretøyet løst.

Etter hvert oppsto krangling mellom 34-åringen og avdøde. 34-åringen hadde, ifølge dommen, flere maskinpistoler i Audien han kjørte.

Det ble også funnet en mindre mengde MDMA, kokain, cannabis og rivotril i nærheten av åstedet.

34-åringen forklarte i retten at det oppsto et basketak som gjorde at våpenet ble avfyrt. Ifølge sin forklaring følte han seg truet av mannen, og han mener skuddet som ble avfyrt var et vådeskudd.

Han forklarte at han skulle bruke våpenet som slagvåpen, men at han kom borti avtrekkeren og at skuddet gikk av ved et uhell.

Denne forklaringen festet retten ingen lit til. Det ble lagt frem bilder av videovervåkning fra stedet, og retten mener det viser at den nå avdøde mannen aldri oppfører seg truende, og at han var på vei vekk fra situasjonen da 34-åringen skjøt ham.

Kripos har også gjennomført våpentekniske undersøkelser som retten mener utelukker at dette kan ha skjedd. Videoovervåkingen viser også at den drapsdømte mannen har to hender på våpenet like før skuddet faller. Retten mener dette er et ladegrep.

Frikjent etter skyting

Kula gikk inn gjennom skulderen og opp i hodet. Mannen ble holdt i kunstig koma, frem til han døde av skadene dagen etterpå.

Noen timer før det fatale skuddet ble løsnet på Bjørndal, skjøt to grupperinger mot hverandre i et boligområde på Lambertseter i Oslo. Den drapstiltalte 34-åringen var en av syv som var tiltalt for å ha deltatt i skytingen.

Han ble frikjent i den saken, mens de seks andre ble domfelt.