Abu Usamah Atthahabi er imam i Liverpools største moské. Han mener hans viktigste jobb er å bekjempe diskriminering og rasisme. 57-åringen fra USA har invitert en skoleklasse til moskeen og forteller om sin hijabkledde kone.

– Om dere ser henne på gaten. Er det greit at dere roper «heks» etter henne?

– Nei!, roper sjuåringene i kor.

Brexit og fremmedfrykt

For det mangler ikke på triste opplevelser for praktiserende muslimer i England om dagen. Brexit har delt befolkningen i to.

– Mange mennesker mangler kunnskap. For dem betyr brexit: Vi vil ikke ha utlendinger i landet vårt, sier imanen.

Amerikaneren sitter på kontoret sitt og snakker om hets som han og konen har opplevd på gaten i Liverpool.

– Det var noen som ropte rasistiske ord mot min kone. De var av irsk opprinnelse. Jeg måtte minne dem på at da de første irske imigrantene kom til Liverpool var det fordi det var en sultkatastrofe i Irland. Da satt lokalbefolkningen opp skilt utenfor butikker og hoteller: «Ingen svarte, ingen irer og ingen hunder tillatt». Og her sitter dere hundrevis av år senere og viser fremmedfrykt mot mennesker som kommer fra et annet sted, sier Atthahabi og rister på hodet.

Egyptisk redningsmann

Men selv om det fortsatt finnes fremmedfrykt og rasisme i Liverpool er det en ting som har gjort situasjonen mye bedre for muslimer i byen. Mohamed Salah.

SALAH-EFFEKTEN: Abu Usamah Atthahabi er imam i Liverpools største moské. Han mener Mohamed Salah har gjort Liverpool til en mer tolerant by

– Fotball er et vakkert spill. Jeg har sett med mine egne øyne at folk fra Liverpool har blitt mer tolerante og aksepterende overfor muslimer som en viktig del av det sosiale landskapet, sier imamen.

Og det finnes en stor studie som underbygger den observasjonen. Stanford University fant at hatkriminalitet mot muslimer har gått ned med 18,9 prosent etter at Salah signerte for klubben sommeren 2017. I resten av landet har slik kriminalitet økt. Og etter analysen av 15 millioner twittermeldinger ligger Liverpool-fans langt under halvparten av gjennomsnittet når det gjelder negative ytringer rundt Islam.

Salah har også fått diktet sanger om seg der fansen på The Kop hyller både stedet han kommer fra og hans religion.

– Jeg mener lokalbefolkningen her er lysår lenger fremme en før, sier Abu Usamah Atthahabi.