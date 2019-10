Arne Viste er dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

Hans selskap Plog AS er i tillegg dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner samt til en inndragning av 1,4 millioner kroner. Viste selv frifinnes for inndragningskravet. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år.

Bakgrunn: Brøt loven med vilje – nekter straffskyld.

Må betale

Aktor, politiadvokat Hans Petter Skurdal, ba i retten om ett års betinget fengsel for Viste samt inndragning av 3 millioner kroner.

Skurdal ba videre om at Vistes selskap dømmes til å betale en bot på 1,5 millioner kroner og en inndragning av 10 millioner kroner.

Viste er søndagsskolelærer og aktiv i Indremisjonsmenigheten i Stavanger. I tillegg har han sitt eget bemanningsselskap der han leier ut seg selv som konsulent til oljebransjen.

Men han har også leid ut folk som vasker biler og plukker frukt, typiske jobber for folk uten alle papirene i orden.

Ansatt papirløse

Viste har tidligere erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld.

Han mener han har et kall fra gud om å ta opp kampen for asylsøkere som ikke har lovlig opphold. Disse må få mulighet til å jobbe i Norge, mener han.

– Dette er delvis motivert utifra hjertet mitt etter at jeg har møtt disse folkene, og så har gud gitt meg mot til å ta opp kampen, sa han til TV 2 i oktober.

Siden 2013 har han derfor ansatt papirløse asylsøkere.

Viste har tidligere uttalt at han er beredt til å ta saken hele veien til menneskerettsdomstolen om nødvendig.

Ga selv beskjed

I tingretten har Viste fortalt at han ga beskjed til politiet om ansettelsene, og at han ba skattekontoret i Stavanger om å få betale skatt og arbeidsgiveravgift for de ansatte papirløse asylsøkerne.



Han har også forklart at han har gått til skattekontoret med en konvolutt med penger, som var innbetaling av skatt for asylsøkerne.

Men skattekontoret hadde ingen papirer, bankkontoer eller andre opplysninger og klarte ikke å få pengene inn i systemet. De ble derfor satt inn på en konto for «herreløse penger» som skattekontoret disponerer.