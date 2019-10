– Lederskap som er hinsides fornuft

Det innebærer noe vesentlig nytt, påpeker Mjelde.

– USA har hatt andre uvørne presidenter før, som Andrew Jackson og Andrew Johnson. Men da var USA et mye mindre viktig land, og presidenten hadde ikke den globale mikrofonen han nå har.

Marsjerte ut fra møte

Det var Fox Business som først fikk tak i brevet. Brevet ble senere offentliggjort av Det hvite hus, på det som var en svært turbulent dag for Trump.

Først stemte et overveldende flertall i Representantenes hus for en resolusjon der Trumps tilbaketrekking av amerikanske styrker fordømmes. 350 representanter stemte for, mens 64 stemte imot. Det betyr at et stort antall av Trumps partifeller også stemte for resolusjonen.

Deretter endte et møte mellom Trump og toppene i det demokratiske partiet i kaos. Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, avbrøt møtet etter at presidenten skal ha kalt Pelosi for en tredjerangs politiker.

– Han kunne ikke håndtere det, så han hadde et slags sammenbrudd (meltdown), sa Pelosi etter møtet. Hun refererte da til avstemningen tidligere samme dag.

– Jeg tror vi nå bør be for helsen hans, la hun til.

Ordkrig

Pressemedarbeider Stephanie Grisham i Det hvite hus hadde en ganske annen versjon av det som skjedde da møtet ble avbrutt. Ifølge Grisham var presidenten både fattet, faktaorientert og besluttsom. Demokratene hadde på sin side ingen intensjoner om å lytte eller diskutere viktige spørsmål vedrørende nasjonens sikkerhet, ifølge Grisham.

Trump twitret senere et bilde fra møtet der Pelosi står og rekker en finger mot presidenten. Bildet viser ifølge Trump at det var Pelosi som fikk et sammenbrudd.

Pelosis allierte sier at bildet tvert imot viser at Pelosi står opp mot presidentens mobbing, og Pelosi la selv bildet som bakgrunn på sin egen Twitter-konto.

Mange aktører

Tyrkia innledet sin militæroffensiv 9. oktober og forsøker å opprette en drøyt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» på syrisk side av grensa.

Begrunnelsen er å holde syrisk-kurdisk milits på avstand, og Tyrkia ønsker også å sende millioner av syriske flyktninger tilbake til Syria og bosette dem i «sikkerhetssonen».

Svært mange amerikanske politikere oppfatter at USA sviktet kurderne gjennom å trekke tilbake USAs styrker i området. Kurderne har vært nære allierte av USA i bekjempelsen av IS i Syria.

Nå har kurderne fått hjelp av regjeringsstyrkene til Syrias president Assad for å kjempe mot tyrkiske styrker nord i landet. Også Russland har engasjert seg på Syrias side i konflikten.

– Ingen engler

Donald Trump sa onsdag at konflikten mellom Tyrkia og kurderne handler om områder som ikke har noe å gjøre med USA og at kurderne ikke er noen «engler».

– Det er mye sand de kan leke med, sa Trump i en presseseanse sammen med Italias president Sergio Mattarella, som var gjest i Det hvite hus onsdag.

Hilmar Mjelde vurderer det slik at amerikansk politikk stopper opp på grunn av riksrett og valgkamp.

– Legg til en internasjonal storkonflikt. USAs politiske system har ikke vært så hardt kjørt på 150 år. Trump lovet å få maskineriet i gang igjen i Washington DC. Men med sin stil og manglende parlamentariske erfaring, så har han forverret situasjonen, uttaler Mjelde.