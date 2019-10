Frykter ikke Solskjær-sparking: – Han kan unnskyldes nesten uansett

Søndag fra kl. 16.30: Se Manchester United-Liverpool på TV 2 Sport Premium eller Sumo.

– Jeg tror at forutsetningene for kampen redder ham litt, at han kan unnskyldes nesten uansett hva som skjer.

Det sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Etter Manchester Uniteds svakeste sesongstart på 30 år, sitter Solskjær svært utrygt.

Så utrygt sitter kristiansunderen at det hviskes om at han kan få sparken dersom han skulle gå på et tap av det svært ydmykende slaget for Liverpool på søndag. Det skrev BBC før landslagspausen.

– Det er formildende

Samtidig har han fått skader på David de Gea og Paul Pogba. I tillegg er Luke Shaw, Anthony Martial og Aaron Wan-Bissaka regnet som usikre – tre spillere som trolig vil starte kampen om de blir klare.

– Kan skadene faktisk være beleilig for Solskjær?

– For ham personlig, ja. Det kan i hvert fall være unnskyldende, og det er forståelig. Uten de Gea, Pogba og kanskje Wan-Bissaka og Martial også, spiller det selvfølgelig en stor rolle, svarer Stamsø-Møller.

– Men han skulle helst hatt dem der. Det kunne vært med på å snu en fryktelig trend, understreker han.

Ekspertkollega Petter Myhre sier seg enig.

– Det er formildende, absolutt, slår Myhre fast, og mener at det gjelder for sesongstarten sett under ett:

– De har en tynn stall, sammenlignet med de andre topplagene. Offensivt er de avhengige av tre-fire spillere. Når i hvert fall tre av dem har vært skadet over korte og lengre perioder, er det ikke tvil om at det har vært formildende omstendigheter til det svake angrepsspillet. Det er absolutt noe som må tas med i beregningen her.

– Virker veldig merkelig

Myhre tror det er usannsynlig at Solskjær vil få sparken om det blir et stortap mot Liverpool. Han mener at det da ville ha vært mer naturlig å gjøre endringene i landslagspausen.

– Det å vente til en kamp mot Liverpool, det beste laget i ligaen, og så komme med en sånn reaksjon etter et stygt tap der ... det virker veldig merkelig i så fall, sier TV 2s fotballekspert.

Stamsø-Møller er enig.

– Jeg tror ikke at Solskjær får sparken nesten uansett hvordan et tap blir på søndag. Litt på grunn av at han ikke har et bedre lag, som også har å gjøre med skadene. Men ryker han på en kjempesmell nå, og i neste toppkamp gjør det samme, tror jeg at det kan spøke på ordentlig. Men jeg tror ikke at det gjør det nå. Det har også å gjøre med navnet hans – jeg tror at det redder ham en god del lenger, spår Stamsø-Møller.