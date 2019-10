Volvo har nylig sluppet de aller første bildene av sin første helelektriske bil, SUV-en XC40 Recharge.

Denne er bare starten på en storoffensiv for Volvo. De har nemlig satt seg klare mål om å bli helt klimanøytrale innen 2040. Da er elbil-satsningen naturligvis et sentralt grep, men Volvo stopper ikke der.

Nå har de nemlig lansert en egen klimaplan, hvor målet er å redusere karbonavtrykket i Volvo-bilenes livssyklus med 40 prosent per bil mellom 2018 og 2025.

Dette er det første håndfaste grepet Volvo gjør for å nå selskapets ambisjon om å bli helt klimanøytralt innen 2040.

Gjenbruk av materialer

Den nye klimaplanen består av konkrete tiltak som støtter opp om Parisavtalen fra 2015, der et av målene er å redusere global oppvarming til 1,5 grader sammenlignet med førindustrielt nivå.

Slik ser snuten ut på Volvos første elbil, XC40 Recharge.

Utover å redusere eksosutslipp gjennom en overgang til elektrifisering, skal Volvo også lansere tiltak for å redusere utslipp i produksjonsnettverket, i leverandørkjeden, gjennom resirkulering og gjenbruk av materialer, og i driften forøvrig.

– Vi forandrer selskapet vårt gjennom konkrete handlinger, ikke gjennom symbolske løfter. I Volvo tar vi tak i det vi kan kontrollere selv, som er både driften vår og eksosutslippene fra bilene våre, samtidig som vi må ta grep der vi kan utgjøre en forskjell gjennom påvirkning, som å invitere leverandørene og energisektoren til samarbeid, for nå ambisjonen om en klimanøytral framtid, sier Volvo-sjef Håkan Samuelsson, i en pressemelding.

XC40 Recharge er den første Volvo-modellen i Volvo Cars’ nye bilportefølje som kalles «Recharge». Recharge vil være det overliggende navnet for alle ladbare Volvo-biler som enten har helelektriske eller ladbare drivlinjer.

CMA: Slik startet Volvos elektriske satsing

Tøft elbil-mål

For å nå de ambisiøse klimamålene, går Volvo nå ut med et tøft elbil-mål. Innen 2025 skal nemlig 50 prosent av det globale salget bestå av helelektriske biler. Og det til tross for at Volvo per nå kun har én elbil på markedet.

Volvo-sjef Håkan Samuelsson, her under en pressekonferanse.

Dette skal bidra til en halvering av eksosutslippene per bil mellom 2018 og 2025.

Faktisk er Volvo den første konvensjonelle bilprodusenten som har forpliktet seg til å fase ut biler som er drevet av en ren forbrenningsmotor.

Fra og med i år skal derfor alle nye Volvo-modeller som lanseres på markedet være elektrifiserte.

Nye XC40 Recharge er altså siste skudd på stammen, og markerer starten på en helt ny retning for den svensk/kinesiske bilprodusenten.

Det er kjent at andre generasjon av Volvos storbilplattform, kalt SPA, skal være klar for elektriske biler. Mest sannsynlig blir en elektrisk XC90 første bil ut på denne. Den kan vi vente oss rundt 2021-2022.

Les mer om nye XC40 Recharge her.

Snart er dette Volvos eldste bil

Her er den, Volvos første elbil: