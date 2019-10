50-åringen, som ble verdenskjent gjennom sin rolle som Rachel i den amerikanske TV-serien «Friends» i 1994, åpnet sin rykende ferske Instagram-konto med et brak.

Aniston satte like greit ny rekord i Guinness rekordbok som verdens raskeste til å nå én million følgere med tiden fem timer og 16 minutter. Det første bildet hun delte har også fått mye oppmerksomhet.

Bildet, som har fått over 12 millioner likerklikk, viser Aniston ta en selfie sammen med den kjente vennegjengen med en peis i bakgrunnen.

Nå spekuleres det på om skuespilleren likevel har avslørt mer i bildet enn hun hadde planlagt.

Hvitt

Oppmerksomme fans har lagt merke til det som ser ut som en sort telefon liggende på bordet, med noe tilsynelatende hvitt på seg. Og de er ikke i tvil.

«Linjene av kokain på toppen av iphonen i Jennifer Anistons første Instagram-bilde er en h*lvetes måte å debutere på i sosiale medier», skriver én.

«Jeg har aldri sett Friends, men jeg synes vi bør få la Jennifer Aniston ta kokainen sin i fred» skriver en annen.

Vanskelig å si

Professor og ekspert på rettsmedisinsk billedtolkning, Gale Spring, er derimot ganske sikker i sin sak.

– Jeg tror det er en refleksjon, sier han til News.com.au.

REFLEKSJONER: Professor Gale Spring mener det hvite på det som likner en telefon i bildet til Aniston må være refleksjoner. Foto: Skjermdump / Instagram

– Når du ser på resten av bildet, er det hvite flekker som reflekterer skinnende overflater, sier professoren, og legger til:

– Rett til høyre for telefonen ser det ut til å være et slags brett med de samme lysrefleksjonene. Hvis du ser nøye til høyre for hodet til Matthew Perry, er det en annen refleksjon.

Spring legger til at hvis man visste at telefonen hadde et sort deksel og var vendt ned, kunne man se på de hvite flekkene og mene at det var noe på baksiden av telefonen, men presiserer at man ikke kan konkludere med noe.

Han forteller også at siden Instagram og andre nettsteder har fjernet metadata fra bilder, blir det stadig vanskeligere å tyde hva man faktisk ser.