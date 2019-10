Slik så Madelén (22) ut etter ulykken: – Jeg var dum

22 år gamle Madelén Jøvrum var på vei til jobben i fjor. Hun hadde dårlig tid og rakk ikke å bruke lommelykten på mobiltelefonen, slik hun pleier når det er mørkt.

– Jeg skulle til bussen, var litt forsinket og hadde dårlig tid. Jeg pleier alltid å skru på lommelykten på mobiltelefonen, men i og med at jeg hadde dårlig tid, rakk jeg ikke det, sier hun og fortsetter:

– Jeg kom ut på veien og hadde kanskje gått ti til 15 meter.

Så smalt det. Da hun våknet igjen, lå hun i grøften ved siden av veien.

– Jeg kjente jeg ble varm i ansiktet fordi det rant blod, adrenalinet begynte å pumpe og jeg skjønte ikke helt hva som skjer, sier hun.

Refleksdagen

Jøvrum droppet refleksen den dagen hun ble påkjørt. Det er hun ikke alene om å gjøre. Ifølge en ny undersøkelse fra Trygg Trafikk er det bare fire av ti nordmenn som alltid husker å bruke refleks, det til tross for at det finnes mer enn tjue millioner reflekser liggende rundt i de norske hjem.

Kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk forteller at undersøkelsen også viser at grunnen til at vi ikke bruker refleks er enkel: Vi glemmer å ta den på.

Torsdag er refleksdagen 2019. Hansen mener vi fortsatt har en jobb å gjøre for å komme helt i mål med arbeidet for å synliggjøres i trafikken.

– Det handler om å etablere vaner og rutiner. Det har ikke blitt en vane for oss å ta på refleksen når høstmørket kommer, derfor er det fint å ha en dag som refleksdagen, som minner oss alle på at nå er det på tide å ta frem refleksene og feste dem på alle jakkene våre, sier hun.

– I tillegg ser vi jo at vi har blitt flinkere gjennom årene. For ti år siden var det bare 15 prosent av oss som brukte refleks i mørket, og i dag er det fire av ti nordmenn, så det er en veldig positiv utvikling, men det er ikke godt nok, legger hun til.

Voksne slurver

Samferdselsminister Jon Georg Dahle sier at Jøvrums historie gjør sterkt inntrykk.

– Og det er mange som har opplevd det samme, sier han.

Han understreker at det er de voksne som slurver med refleksen.

– Dette lærer vi som barn og barna er de flinkeste vi har, mens i voksne ofte slurver med oss selv, sier han.

Samferdselsministeren medgir at han selv slurver med refleksbruken.

– Jeg er som alle andre voksne menn, blant de dårligste til å huske på dette, sier han.