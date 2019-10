Mesut Özil har kun startet én kamp i Premier League denne sesongen. 71 minutter borte mot Watford er Arsenal-stjernens bidrag så langt.

Midtbane-eleganten fikk mye tillit under Arsene Wenger, men med Unai Emery i sjefsstolen har 31-åringen tilbragt mye tid på benken.

Özil har tidvis levert på et nivå få andre i Premier League er i nærheten av. Lekre pasninger, tekniske detaljer i verdensklasse og mål man måper av har gjort Özil til en favoritt blant deler av fansen.

Men tyskeren har også en annen side. Et negativt kroppsspråk i motgang, manglende arbeidsinnsats og mystiske sykdomsavbrekk gjør at noen mener Arsenal klarer seg bedre uten Özil på banen.

I et eksklusivt intervju med The Athletic innrømmer Özil at han forventer mer av seg selv.

– Det er alltid min feil hvis vi ikke gjør det bra i toppkamper. Hvis det stemmer, hvordan forklarer man resultatene i toppkampene der jeg ikke har vært med? Det er ingen forskjell. Jeg vet at folk forventer at jeg skal levere mer, diktere spillet og utgjøre forskjellen. Det gjør jeg også, men det er ikke så enkelt. Jeg er ikke den eneste spilleren på laget. Og ikke glem at noen lag rett og slett er bedre enn oss. Men hva er en storkamp og hva er en vanlig kamp? I Premier League kan alle slå alle. Se på Wolves og Norwich som slår Manchester City. Eller West Ham og Newcastle som slår Manchester United, sier Özil.

Han tar et oppgjør med dem som antyder at han ikke er syk når han må melde avbud til kamper.

– Jeg blir veldig frustrert av at folk lurer på om jeg virkelig er syk når jeg må stå over kamper. Ja, det skjer at jeg er syk, spesielt om vinteren, men hva skal jeg gjøre? De som kjenner meg vet at det skal mye til for at jeg står over en kamp. Jeg har aldri brukt sykdom som en unnskyldning. Faktisk er det motsatt. Jeg har spilt mange kamper der jeg har vært syk eller skadet, forteller Özil.

Tyskeren forteller at han har planer om å bli værende i Arsenal til sommeren 2021 – minst.

– I det siste har ting vært vanskelig. Mye har forandret seg, men jeg er stolt over å være Arsenal-spiller. Jeg er fornøyd med å være i klubben. Når jeg møter folk på gaten sier jeg alltid «dette er mitt hjem. Jeg skal ingen steder».