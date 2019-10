Tillitskrise på Stortinget: Flytter oppgaver på grunn av manglende tillit til Abid Raja

– Nå er vi ferdige med dette. Vi legger ting bak oss, så skal vi jobbe for fullt med statsbudsjettet for 2020, sier Hans Andreas Limi som er parlamentarisk leder i Frp til TV 2.

– Forsurer et slikt utspill samarbeidet?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Ikke klarert med Skei Grande

Raja hadde heller ikke klarert utspillet med ledelsen i Venstre, eller orientert de andre partiene om utspillet, slik regjeringens interne kjøreregler slår fast at de skal gjøre. Utspillet skal ha økt konfliktnivået mellom regjeringspartiene.

– Det er så illojalt som det går an, sier en regjeringskilde til TV 2.

Abid Raja og Venstres parlamentariske leder Terje Breivik har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Til VG sier Breivik:

– Vi har lagt en prosess som er til forveksling lik det vi hadde i revidert budsjett i vår. De enkelte partigruppene skal gjøre sine vurderinger. Så møtes vi fire parlamentariske lederne etter det, sier han til VG onsdag kveld.

– Stemmer det at de fire i finanskomiteen ikke skal sitte alene i samme rom og behandle budsjettet?

– Anonyme kilder får stå fram. Det vil ikke jeg kommentere, sier Terje Breivik.

Abid Raja avviser overfor VG at det er noe tillitsproblem mellom han og de andre regjeringspartienes medlemmer i finanskomiteen.

– Det har ligget i kortene lenge at budsjettbehandlingen ville bli annerledes i år. At anonyme kilder maler fram dette bildet, er feigt. Jeg tar gjerne en debatt i åpent lende om kildene står fram.

President-trøbbel

Abid Raja har i høst stjålet mange overskrifter. Det har stormet rundt Raja etter at han anklaget Frp for å drive «brun propaganda». I en annen kronikk utformet som et brev til statsminister Erna Solberg hevdet han at det ikke er noen anstendighet over retorikken til Siv Jensen og Sylvi Listhaug.

Kronikkene førte til at nestlederen i Frps stortingsgruppe, Bård Hoksrud, ba om skriftlig avstemning da Raja skulle gjenvelges som den lavest rangerte av visepresidentene i Stortinget. Avstemningen førte til at Raja ble gjenvalgt, men han fikk hele 31 blanke stemmer i stortingssalen.