Sophie Elise Isachsen (24) har i lengre tid vært åpen om ulike operasjoner og inngrep hun har gjort på kroppen sin.

I et blogginnlegg postet av Isachsen onsdag kveld forteller hun at hun nå har planlagt et nytt inngrep, denne gang for å redusere rumpa.

Samtidig skriver bloggeren at hun helst skulle holdt innlegget privat, men velger å dele informasjonen med omverdenen ettersom leserne allerede har blitt «dratt med i prosessen».

Lokkes til operasjon i Tyrkia

Isachsen skriver i innlegget at hun skal ha vært rundt 19-20 år da hun reiste til Tyrkia for å operere rumpa større, fordi det var «billig og fint». Nå angrer imidlertid 24-åringen, men har ingen planer om å reise tilbake til klinikken hun ble operert på.

Bloggeren slakter klinikken i Tyrkia, og skriver at mange mennesker blir lokket til å operere fordi det er billig, men blir behandlet deretter.

Hun beskriver en business hvor særlig unge jenter blir operert nærmest på samlebånd, at hun selv ikke fikk konsultasjon med legen på forhånd og følte seg oversett i prosessen.

Samtidig skriver hun at rumpeoperasjonen er så dårlig utført, at det ikke er mulig fjerne alt av implantater uten å få en unaturlig og «forferdelig stygg rumpe uten eget fettvev».

Reiser til USA

Isachsen avslører at hun nå har planer om å reise til Los Angeles for å få utført den nye operasjonen som skal redusere rumpa, hos en kirurg som ifølge hun selv skal være «den beste» på området.

Hvem og hvilken klinikk det skal være snakk om ønsker hun derimot ikke å kommentere, og legger til at «sånt kan man finne ut selv om man gjør grundig research, som man så klart bør».

Det har foreløpig ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Isachsen.